Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован - МИД

Зеркаль добавила, что сотрудничество МИД с Офисом президента налажено и как пример привела подготовку визита Зеленского в Турцию.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что визит президента Владимира Зеленского в США почти согласован.

Об этом она рассказала в интервью ВВС Украина.

«Визит уже почти согласован. Этим направлением занимается Офис президента », — сказала Зеркаль.

Читайте такжеПосольство США одобрило "храбрость", с которой Зеленский отреагировал на гибель украинских морпехов

Она добавила, что сотрудничество МИД с Офисом президента налажено и как пример привела подготовку визита Зеленского в Турцию.

25 июня Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о санкциях, коррупции и договорились о встрече.

Позже Зеленский заявил, что встретится с Трампом в сентябре в Вашингтоне.

В начале августа Трамп назвал Зеленского «очень умным парнем», который может достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным.