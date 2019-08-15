Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован - МИД
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что визит президента Владимира Зеленского в США почти согласован.
Об этом она рассказала в интервью ВВС Украина.
«Визит уже почти согласован. Этим направлением занимается Офис президента », — сказала Зеркаль.
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Она добавила, что сотрудничество МИД с Офисом президента налажено и как пример привела подготовку визита Зеленского в Турцию.
25 июня Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о санкциях, коррупции и договорились о встрече.
Позже Зеленский заявил, что встретится с Трампом в сентябре в Вашингтоне.
В начале августа Трамп назвал Зеленского «очень умным парнем», который может достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным.