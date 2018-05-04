Конфликт в Йемене полезен России

Нестабильная обстановка в Йемене сохраняется уже несколько месяцев. Очередное противостояние между шиитами и суннитами можно было бы считать локальным межклановым конфликтом, которых в истории этой страны было немало, если бы не последовавшее за этим столкновение интересов между различными глобальными группировками – от коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией до Ирана. Эксперты полагают, что на кону – контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, через который проходит весомая доля всей мировой торговли и, в частности, 7% торговли нефтью. К примеру, именно через него Саудовская Аравия поставляет «черное золото» в Европу. Учитывая же желание (и возможность) их главного конкурента – Ирана – вернуться на мировой рынок нефти, контроль над этой транспортной артерией превращается в объект геополитического торга.

Россия – мнимый миротворец?

В этой связи не удивительно, что «в замес» попала и Россия. Правда не в том качестве, в котором изначально рассчитывала. Так, Кремль стал инициатором закрытого заседания Совета безопасности ООН по Йемену, на котором призвал международное сообщество содействовать приостановке авиаударов, чтобы в ходе гуманитарных пауз эвакуировать иностранных гражданских лиц и дипломатов. Кроме того, в российском проекте резолюции, помимо гуманитарных предложений, есть и военное – введение эмбарго на поставки вооружения сторонам конфликта в Йемене. Этот пункт россияне пояснили тем, что, по данным различных СМИ, Саудовская Аравия передает оружие воюющим сторонникам президента Йемена, а Иран поставляет оружие повстанцам.

Впрочем, ни та, ни другая стороны официально такую информацию не подтверждали. Зато в скрытых поставках оружия повстанцам Министерство иностранных дел Йемена обвинило… Россию. По словам главы ведомства Рияда Яссина, самолеты из РФ, прибывшие в Йемен для эвакуации иностранных граждан, имели на борту вооружение, переданное повстанцам. В этой связи дипломат призвал официальную Москву объяснить эту ситуацию и воздержаться от вмешательства в вооруженное противостояние в Йемене.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что самолеты из России прибывают исключительно для того, чтобы забрать из зоны боевых действий российских граждан, и назвал обвинения в адрес РФ «абсурдными, безответственными и провокационными». Кроме того, Лукашевич порекомендовал главе МИД Йемена «не заниматься опасным фантазерством».

Тем временем, свою резолюцию по Йемену в Совбезе ООН предложила и Саудовская Аравия. Выразив надежду, что Россия, имеющая право вето в этой организации, им не воспользуется…

Действительно, факты поставок вооружения подтвердить очень сложно. «Напрямую такое оружие никогда не поставлялось, оно всегда поставляется через другую страну, а Россия, в таком случае, «белая и пушистая», - рассказал УНИАН директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. - Даже если этот факт имел место, и его докажут, это ничего не изменит».

По его словам, взаимные обвинения всех сторон – некий «обмен любезностями». «Насколько это (поставки оружия – УНИАН) правда, я не буду давать оценки, потому что там так же очень много пропаганды, как и в любой войне», - убежден Семиволос.

Йемен как отвлекающий маневр

С таким мнением согласен и глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, даже после озвучивания подобных обвинений, дальше разговоров дело не пойдет. «Ради того, чтобы сохранить какие-то тактические отношения с Россией, чтобы не разозлить Россию, ради призрачного мира с Россией, Запад готов закрыть глаза на все что угодно», - считает он.

Собственно, в этой связи пойти на то, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма, мировое сообщество не может, «даже если факты поставок российского оружия в Йемен действительно имели место и их удастся доказать». «Такие попытки могут быть, но это надо доказать. А мы видим, какие проблемы с этим на востоке Украины, когда России уже предъявили кучу доказательств прямого участия ее в этом конфликте, а россияне говорят «нет», и многие западные политики, по тем или иным соображениям, это признают», - отмечает он.

Впрочем, по мнению политолога, для обвинений со стороны Йеменского внешнеполитического ведомства должны быть весомые основания, поэтому к словам главы МИД Йемена следует отнестись серьезно. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факты поставок оружия повстанцам в Йемене, но то, что Россию в этом обвиняют непосредственно участники этого конфликта, является достаточно серьезными заявлениями. Думаю, что им нет смысла просто так играть русской темой», - убежден Фесенко.

В то же время, эксперт не исключает, что и Россия воспользуется этим конфликтом в своих интересах, как, в принципе, делает это всегда. «Конфликт в Йемене, россияне используют для того, чтобы отвлекать внимание от конфликта на востоке Украины, от тех политико-правовых проблем, которые связанны с аннексией Крыма Россией, с событиями на Донбассе», - считает политолог.

Фесенко полагает, что Кремль предлагает мировому сообществу модель «разрешения ситуации», о которой уже давно говорят российские политики и некоторые политологи, предполагающую объединение Запада с Россией для преодоления конфликтов на Ближнем Востоке. Но, взамен такого объединения, Москва просит «закрыть глаза» на нарушения международно права в Крыму и на Донбассе. «Это, безусловно, лишь предположение, но я не исключаю, что Россия, различными методами, сознательно способствует разогреванию этого конфликта (в Йемене – УНИАН), его эскалации, для того, чтобы таким образом создать искусственный повод договориться с Западом и отвлечь внимание от востока Украины», - допускает политолог.

Геополитические выгоды

На руку России в этом вопросе играет тот факт, что Запад пока не заинтересован в том, чтобы полностью изолировать Россию в дипломатическом и внешнеполитическом смысле, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Все знают, что Россия и в дипломатическом русле, и в военном смысле, помогает повстанцам-хуситам в Йемене, но признать Россию страной - спонсором терроризма вряд смогут, так как от России зависит решение других мировых проблем, которые сегодня решить самостоятельно Запад не сможет», - считает он.

В свою очередь, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, уверен, что президенту РФ Владимиру Путину уже поздно «размахивать кулаками»: «Он уже проиграл Сирию, Ирак, Иран… И события в Йемене – это размахивание кулаками после драки, Йемен давно потерян для России. Другой вопрос, что Путину нужны любые поводы для того, чтобы присутствовать в международном сообществе, в международной жизни. И отсюда его заинтересованность в Йемене».

Кроме того, по словам Небоженко, если в Йемен не придет международная помощь, гарантирующая стабильность в регионе, может быть перекрыт Персидский залив. И России это может быть выгодно, так как напряжение на Ближнем Востоке способствует росту цен на нефть и, как следствие, укреплению рубля. «Поэтому для Путина единственная надежда на «чудо-оружие», что беспорядки в Йемене приведут к перекрытию транспортных артерий и нефть резко подорожает», - отмечает он.

Автор: Константин Гончаров