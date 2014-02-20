Британия возобновила дипотношения с Ираном

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в микроблоге британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Британия завершила согласование о присутствии в Иране. Теперь мы будем поддерживать отношения на уровне поверенных в делах», - говорится в сообщении.

Как сообщил иранским СМИ замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, в четверг над представительствами стран были подняты государственные флаги.

Читайте такжеОбама наложит вето на любые новые санкции против ИранаВ 2011 году посольство Великобритании в Тегеране подверглось нападению демонстрантов, протестующих против введения западными странами антииранских санкций. Вскоре после этого, Иран закрыл свою дипмиссию в Лондоне. С тех пор интересы Великобритании в Иране, как отмечает агентство Франс Пресс, представляло посольство Швеции. Стороны ранее уже сообщали о намерении возобновить отношения на уровне поверенных в делах, при этом отмечалось, что дипломаты не будут постоянно находиться в Тегеране и Лондоне.