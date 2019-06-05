В Праге 120 тысяч человек вышли на улицы против премьера Бабиша (фото)

Демонстранты требуют отставки премьера, которого подозревают в сохранении контроля над предприятиями, получающими субсидии от Европейского Союза.

Около 120 тысяч человек вышли на улицы Праги во вторник, 4 июня, с протестами против премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Об этом сообщает агентство dpa, передает Deutsche Welle.

Протестующие, которые собрались на Вацлавской площади, держали транспаранты с лозунгами "Бабиша в тюрьму" и выкрикивали "Позор, позор!".

Читайте такжеПрезидент Чехии считает российский "Северный поток-2" выгодным для его страны

По данным организатора акции - неправительственной организации Million Moments for Democracy - участие в ней приняло около 120 тысяч человек. Свою оценку количества протестующих полиция не дала.

Бывшего предпринимателя Андрея Бабиша обвиняют в коррупции. Правоохранительные органы вменяют ему, что в 2007 году он незаконно получил для своего холдинга Agrofert миллионные субсидии от Евросоюза, которые предназначались для поддержки малых предприятий. Политика обвиняют также в сохранении контроля над холдингом, который он передал в трастовый фонд.

По данным чешской газеты "Hospodarske Noviny", после предварительного расследования в ЕС было установлено, что Бабиш имеет конфликт интересов. Вследствие этого Еврокомиссия может заставить Чехию вернуть около 17,4 миллиона евро, которые были выделены компаниям Бабиша.

На этой неделе Бабиш отклонил призывы оппозиции провести голосование по вотуму недоверия к нему в парламенте. Он назвал расследование ЕС "атакой на Чешскую Республику" и угрозой для чешских компаний.

Ранее УНИАН сообщал, что чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его против воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.

Позже Бабиш опроверг обвинения своего сына, что он насильно вывез его в оккупированный Крым. Впоследствии Бабиш подтвердил, что его сын Андрей был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.