American Interest: Россия «холодно» встретила Зеленского, но он посмеется последним

Если новый президент Украины серьезно и решительно возьмется за реформы, это лишит Кремль любых возможностей посягать на контроль над соседом.

Если поражение Петра Порошенко на выборах в Украине и вызвало у Москвы теплое чувство триумфа, то празднование было довольно сдержанным. Собственно, унижения, с которым столкнулся Виктор Ющенко во время кампании 2010 года, в этот раз не было. Владимир Путин отказался даже поздравить политического новичка Владимира Зеленского с избранием. Хотя распространенным было впечатление, что новоизбранный президент Украины как раз будет более лояльным к идее улучшения отношений со своим агрессивным северным соседом.

Об этом на страницах American Interest пишет бывший американский дипломат Кирк Беннетт, который имеет опыт работы как в Украине, так и в России. Он обращает внимание на то, что Москва на самом деле «поздравила» Зеленского двойным ударом, объявив остановку экспорта российской нефти в Украину и начало выдачи паспортов ее гражданам на оккупированной части Донбасса.

Автор интересуется, чего хотел добиться Кремль этими провокациями. Путин устроил их, чтобы испытать нового президента Украины? Или может Кремль пытается скрыть свою тайную симпатию к нему под мантией сдержанной риторики и враждебных действий? Путин спокойно играет в свои кровавые игры или, наоборот, он паникует от возможных последствий появления новой администрации в соседней стране?

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Российские либералы кинулись аплодировать Украине за то, что она спокойно и мирно устранила своего президента путем проведения свободных и честных выборов. Но Кремль, вероятно, не очень обеспокоен распространением «демократической заразы». В конце концов, качественные выборы еще не гарантируют честность или способность к управлению. И украинцы знают это лучше, чем кто-либо. Трое предыдущих украинских президентов законно победили на выборах, а потом были изгнаны с позором: двое из них за невыполнение предвыборных обещаний, а один – за организацию правящей мафии.

Этот уже почти регулярный демократический цикл укрепляет популярный российский взгляд на Украину как на символ хронической неспособности управлять своими делами. И якобы поэтому, ими должен управлять «кто-то другой». Независимая Украина с ее бедностью, неравенством и коррупцией используется апологетами Кремля как доказательство «вредности» западной демократии на просторах того, что они называют «русским миром». Почему же Москва тогда боится президентства Зеленского? По мнению автора, существует несколько факторов, которые это объясняют.

Во-первых, хоть демократические выборы и проигрыш действующего президента в Украине не очень впечатлили многих россиян, в глазах Путина они имеют зловещий вид для его модели управления и политики на постсоветском пространстве.

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Порошенко добивался переизбрания, опираясь на значительные достижения во время его первого срока. Собственно, он способствовал консолидации украинской идентичности, остановил российские посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины, увеличил военные возможности армии и добился независимости для Православной церкви Украины. Вместе с тем, он заслужил наказание на избирательных участках, поскольку ничего не сделал с хронической несправедливостью в стране, не ликвидировало влияние олигархов и не обуздал коррупцию.

Впрочем, у Зеленского сейчас есть возможность воплотить верные, но не выполненные обещания, которые были сделаны во время Оранжевой революции в 2004 году и Революции Достоинства через 10 лет после того. Россияне будут поражены, если Киев сможет сократить влияние олигархов, избавиться от взяточничества и бюрократии, которые отравляют повседневную жизнь, сократить неравенство в доходах и создать условия для широкого экономического роста. Если свобода в Украине будет ассоциироваться у россиян не с анархией и безнаказанностью, а с воплощением справедливости и достатка, последствия для России могут быть чрезвычайными. Наконец, это может пошатнуть режим.

Учитывая масштабы коррупции и несправедливости в Украине, Зеленскому нужно будет приложить даже небольшие усилия, чтобы показать определенные улучшения. И его объявление о роспуске Верховной Рады для проведения досрочных выборов может указывать на серьезные намерения взять коррупционного быка за рога.

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Украинский успех не только выставит модель управления Путина в негативном свете. Серьезные украинские реформы также подорвут российские попытки максимально изолировать Киев от Европы. Различные российские и некоторые западные аналитики объясняли вторжение России в Крым и на Донбасс желанием Кремля не допустить вступление Украины в НАТО и ЕС. Конечно, в краткосрочной перспективе по состоянию на 2014 год у Киева не было никаких шансов присоединиться к западному оборонному блоку. Да и главным препятствием для украинской евроатлантической интеграции остаются не российские войска агрессия, а украинское нереформированные отравленные олигархами юридическая, социальная и экономическая сферы.

На данный момент трудно представить, что любая страна ратифицирует вступление Украины в НАТО или Евросоюз. Но если Зеленский проведет реформы, у Украины появится реальная перспектива вступить в евроатлантические организации. Более того, серьезное сближение Украины и Запада на основе фундаментальных реформ, которое заложит основе для вступления в ЕС и НАТО, не просто подорвет посягательство России на право решать судьбу украинских европейских мечтаний, но и обесценит возможность использовать оккупированную часть Донбасса в качестве инструмента политического влияния на Киев.

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Во-вторых, не зависимо от успеха украинских реформ во времена Зеленского, победа русскоязычного кандидата в президенты станет разочарованием для Москвы, которое изменит тон, но не общую траекторию выхода Украины из российской сферы влияния. Зеленский не отказывается от наследия своего предшественника в измерении консолидации украинской национальной идентичности. И у него нет никаких внутриполитических причин это делать. Он может уменьшить националистическую риторику и уменьшить масштабы лингвистической украинизации. Но он не будет разворачивать достижения в распространении украинского языка в Украине. Несмотря на ожидания улучшения в российско-украинских экономических отношениях, ничто не указывает на их воплощение. Наоборот, перекрытие поставок российской нефти на украинский рынок свидетельствует об обратном.

Что касается войны на Донбассе, то Зеленский унаследовал тот же набор возможных сценариев, с которым приходилось иметь дело Порошенко. Он может или признать независимость оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, или согласиться на их реинтеграцию на условиях России, отдав Москве право вето в политике всей Украины, или продолжить сдерживание и маневрирование позиций, как это было с 2015 года. Другие сценарии предполагают, что Россия бросит своих марионеток на Донбассе или же украинская армия силой отвоюет утраченные районы. Такое развитие событий маловероятно.

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Поэтому, скорее всего, новая власть в Киеве продолжит укреплять свою армию, усиливать военное сотрудничество с Западом и поддерживать статус-кво на линии разграничения. Возиться с изменениями формата переговоров не будет иметь никакого смысла.

В итоге, в годы президентства Зеленского можно ожидать определенного смягчения украинско-российского напряжения без критического изменения в позициях. Нечто подобное произошло в Грузии после 2012 года. Это можно назвать «сосуществованием без реальной нормализации». Поэтому не удивительно, что Кремль устроил Зеленскому такой «холодный прием». Впрочем, новоиспеченный политик может еще посмеяться последним.