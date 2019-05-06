Посол США Йованович завершает работу в Украине – СМИ

Сообщается, что дипломат экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает работу в Киеве 20 мая.

Читайте такжеВ ГПУ настаивают, что "список неприкасаемых" от посла США Йованович был, но устный

Как сообщает ZN.UA, ссылаясь на американские дипломатические источники, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.

Утверждается, что в субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. А уже 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон.

До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, определение кандидатуры которого еще не состоялось.

Йованович работала на посту посла США в Украине с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что после назначения на должность Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку.

В посольстве США заявили, что заявления Луценко о передаче ему послом Соединенных Штатов Америки списка "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности.