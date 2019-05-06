Авиаконструктор Вадим Лукашевич: Нужно срочно прекратить эксплуатацию «Суперджетов» и разобраться… А как будет? Мы же в России живем! Самолеты продолжат летать – значит, попадание в грозу может привести к аналогичным последствиям

Кадры охваченного огнём самолета в подмосковном аэропорту «Шереметьево» облетели весь мир. Вечером 5 мая новейший российский самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс по маршруту «Москва-Мурманск». По предварительным данным, сразу после взлёта в воздушное судно ударила молния. Отказала автоматика, и экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. После удара о взлетную полосу лайнер загорелся. Погибли 41 человек из 78 находящихся на борту.

УНИАН обратился к независимому авиационному эксперту, экс-конструктору ОКБ «Сухого» Вадиму Лукашевичу с просьбой разъяснить, что могло привести к таким тяжёлым последствиям и как это отразится на перспективах российского «Суперджета».

Необходимо дождаться результатов расследования, но, опираясь на видеокадры аварии, как вы оцениваете действия пилотов и аэропортовых служб?

Первопричина – это попадание молнии в самолет, из-за чего отказала автоматика. Пока неясны действия летчиков, у которых есть данные метеорадара – они понимали, что летят в грозу или нет? Как правило, опытный пилот грозу обойдет. В любом случае, попадание молнии не должно приводить к таким последствиям, и это говорит о технической проблеме в самолете. В любое воздушное судно за годы эксплуатации попадают несколько молний.

В ситуации, когда удар молнии привел к отказу автоматики, нужно прекратить эксплуатацию всех «Суперджетов» - до выяснения обстоятельств аварии и принятия мер, чтобы такие катастрофы не повторялись.

Пилоты запросили экстренную посадку и начали садиться с полными баками, поэтому приземление осуществлялось с превышением скорости по вертикали и горизонтали. В условиях отказа автоматики самолет становится трудноуправляемым, управление становится неточным, дерганным, тяжелым. Именно поэтому произошло «козление» самолета на взлетной полосе – отскок от полосы. По всем правилам в такой ситуации нужно уходить на второй круг – почему такое решение не было принято, сейчас сказать сложно. Очевидно, пилоты исходили из того, что полоса в «Шереметьево» очень длинная и для регионального самолета ее точно хватит даже в экстренной ситуации.

На видео видно, что последний удар о полосу был очень сильным – в результате стойки шасси пробили топливные баки. Дальше – вытекание топлива и воспламенение. Фактически оно было неизбежным, ведь самолет сел на двигатели. Важно, что осталась передняя стойка шасси – ею можно было рулить, и в последний момент самолет развернулся более чем на 90 градусов. Благодаря этому он выехал из лужи керосина и было куда выпустить спасательные трапы и начать эвакуацию…

То есть скорее всего, это комплекс обстоятельств, которые привели к аварии – от техники до действий пилотов?

Насколько виноваты или не виноваты летчики, пусть разбирается следствие. Есть масса факторов, которые пока неизвестны. Но то, что гроза не должна приводить к таким последствиям – это факт. Хорошая техника должна парировать человеческие ошибки, а не усугублять их, как произошло в этом случае. Мы, в конце концов, живем не в эру самолета братьев Райт, а в расцвет авиации.

Как вы оцениваете действия экстренных служб аэропорта?

Я считаю, что аэропорт был не готов. Летчики не сообщали, что у них не вышло шасси – в этом случае нужно запенивать полосу. Но, хоть летчики не сообщили также о пожаре на борту, при экстренной посадке самолета с полными баками ясно, что последствия могут быть далеки от штатной ситуации. Пожарные машины должны быть в состоянии готовности. А тут видим: идёт эвакуация из самолета – а пожарных на месте нет.

Меня просто бесит заявление аэропорта, что эвакуация была осуществлена за 55 секунд при нормативе – 90. Норматив – эта эвакуация всего салона, всех людей! Они не спасли всех пассажиров, а, значит, не выполнили норматив.

На кадрах видно, что некоторые пассажиры покинули горящий самолет с чемоданами. Что думаете по этому поводу?

Это скотство, это жлобство и нарушение всех инструкций. Убеждён, что, когда было принято решение об экстренной посадке, то бортпроводники прошли по рядам и провели инструктаж, как себя вести. Но, это такая человеческая натура. При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» тоже многие были увлечены спасением имущества, а не людей.

Норматив в 90 секунд на эвакуацию пассажиров всех гражданских самолетов введён не случайно. Происходит задымление и люди теряют сознание. Когда спасают чемоданы – тратят драгоценные секунды. Сам факт нахождения на лётном поле людей с вещами говорит о нарушении. Каждый спасенный чемодан – это чья-то жизнь. Спаслось 37 человек и 10 чемоданов. Если бы не тянули вещи, выживших людей могло быть больше…

Как раз 7 лет назад, 9 мая 2012 года, разбился «Сухой Суперджет» в Индонезии…

Тогда они лихачили, и по дури врезались в гору.

Тем не менее, с тех пор, несмотря на все нарекания от авиакомпаний, этот самолет эксплуатировался без ЧП с человеческими жертвами…

Этот самолет родился в очень неудобное время – это был развал всего и вся. Самолет сделала фирма заслуженная, но не имевшая опыта в сфере создании гражданских самолётов. Причем, сделала хорошо. Чтобы лайнер был сертифицирован за рубежом, - а там очень большой процент импортных комплектующих, под 70 процентов, там все не российское, по большому счету – нужно постараться. У самолёта проблемы не технические, а логистические. От него все отказываются потому, что за все эти годы не налажена система снабжением запчастями. В результате, машина больше стоит на земле, чем летает. Иногда авиакомпании разбирают на запчасти один самолет, чтобы летали другие. Налёт в среднем – по 3-4 часа в сутки. А в авиации есть простое правило: самолет в воздухе приносит прибыль, на земле – убыток. Проблемы «Суперджета» не технические, а организационные. Поэтому на фоне конкурентов он выглядит слабо.

С точки зрения надежности для пассажира, я бы не спешил критиковать эту машину. Я летал на нём и очень пристрастно его осматривал – видимых недостатков не заметил. Нормальный самолет. По сути, это первая катастрофа во время эксплуатации самолета с человеческими жертвами. В Индонезии самолет разбился во время демонстрационного полета, до передачи заказчику и начала эксплуатации.

Какие последствия для программы «Сухой Суперджет» будут на рынке?

Сложно сказать. Нужно срочно прекратить эксплуатацию всех самолетов и разобраться. Есть хороший пример – Боинг-737-8 МАХ. Упал первый раз – эксплуатацию не остановили, упал второй раз – и только потом начали разбираться…

Сейчас – 41 труп! Сколько нужно угробить людей, чтобы выяснить, почему попадание молнии привело к таким последствиям?!

Остановка эксплуатации и доработка самолета пойдет только в плюс с точки зрения репутации.

Так должно быть. А как будет? Мы же в России живем! Уже заявили, что самолеты продолжат летать. Это значит, что попадание в грозу может привести к аналогичным последствиям. На это смотрит мир и задаётся вопросом: если они так реагируют, можно ли им верить, что проблема найдена и устранена? У нас же главное – президенту доложить об аварии. Можно подумать, что без этого не начнут работу экстренные службы спасения и следствие!..

Сила нации определяется не парадами, а реагированием на такие экстремальные ситуации. Здесь у нас – не все благополучно. Мы крутые, когда танки по Красной площади ездят 9 мая, а в таких трагических ситуациях – реагирование не на высоте.

Впереди День Победы, а тут – 41 труп и негатив, поэтому, будут это ретушировать и смещать общественное внимание…

Роман Цимбалюк