Названа вероятная версия пожара в Соборе Парижской Богоматери
Парижский прокурор Реми Хейц заявил, что у правоохранителей нет свидетельств поджога в Соборе Парижской Богоматери и они работают над предположением, что пожар возник случайно.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Прокурор сказал, что расследование будет "долгим и сложным". Он отметил, что пять следователей работают над делом.
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По словам прокурора, они будут допрашивать сотрудников пяти компаний, которые были наняты для ремонта на крыше собора, который ремонтировался перед пожаром. Там и вспыхнул огонь.
Как сообщал УНИАН, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. В результате пожара обвалился шпиль собора.
Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
Сегодня утром пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидировали.