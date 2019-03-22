Взрыв на заводе в Китае: 47 человек погибло, 640 - получили ранения

В результате взрыва пострадали дети в соседнем от места инцидента детском саду.

В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэн погибло по меньшей мере 47 человек, около 640 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что к утру пятницы, 22 марта, пожарным удалось локализовать пожар.

640 пострадавших, из которых 32 получили тяжелые ранения, были доставлены в 16 больниц. В частности, в результате взрыва пострадали дети в соседнем от места инцидента детском саду.

Ранее сообщалось, что на химическом заводе в городе Яньчэн китайской провинции Цзянсу произошел мощный взрыв. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, выбило стекла. После случившегося сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,2.

Завод по производству удобрений был открыт в Яньчэне в 2007 году. Отмечается, что с компании ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.