Как-то Киссинджер назвал власть «сильнейшим афродизиаком», поэтому абсолютная власть – вообще беспроигрышный инструмент политического «соблазнения».

Почему президент США Дональд Трамп так любит мужчин-плохишей? Один из них, - назовем его Чен Ыном, чтобы не нарушать его приватность – бросает в тюрьму, пытает и убивает людей без суда и следствия.

Он заморил голодом миллионы и, очевидно, приказал убить своего сводного брата. Он не брезгует детоубийством и казнит людей за то, что они спали во время патриотических демонстраций. Но Трамп считает Чен Ына невероятно привлекательным. Об этом пишет Washington Post перед встречей президента США с диктатором КНДР.

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«Он писал мне такие красивые письма. Мы влюблены», - сказал однажды американский президент. Он называет северокорейского диктатора «умным», «благородным», «открытым», «смешным» и просто в восторге от его «великой личности».

Есть еще один мужчина по имени Пол. Его обвинили в мошенничестве. И прокуроры говорят, что у него наблюдается «сильная склонность совершать преступления и полностью отсутствует совесть». Его признали виновным в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Но Трамп в восторге и от Пола.

«Это мужественный человек, достойный уважения!» - говорил американский президент. Он называл Пола «хорошим» даже тогда, когда его преступления были доказаны.

Есть еще Майкл, которого тоже признали виновным в налоговом и банковском мошенничестве, а также нарушении правил финансирования избирательного законодательства и лжи Конгрессу. Но Трамп, не зная, что Майкл скоро его предаст, набросился на тех, кто пытается уничтожить Майкла и "его отношения со мной».

Наконец, есть еще мужчина по имени Цзиньпин, который держит миллион людей в концлагерях и чья диктатура ворует технологии и страны, которую возглавляет Трамп. Но американский президент при этом говорит Цзиньпину: «Мои чувства к тебе очень теплые. Между нами есть сильная химия».

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Чтобы понять, почему Трамп в восторге от стольких мужчин-плохишей, наверное, стоит прислушаться к его же словам – это «химия». Психологи исследовали, что некоторые женщины склонны любить тип мужчин с так называемой «темной троицей» в характере, которая объединяет нарциссизм, психопатию и макиавеллизм. Такие кавалеры более решительно начинают отношения и манипулируют своими пассиями. Сначала они пользуются большим успехом у женщин, но впоследствии становятся жестокими и неверными.

Почему президент США «влюбляется» в жестоких лидеров, остается неисследованным. Но можно провести определенную аналогию и дать ответ на этот вопрос. Как-то американский дипломат Генри Киссинджер назвал власть сильнейшим афродизиаком. В таком случае абсолютная власть вообще должна сшибать с ног.

Психолог Грегори Картер из британского Университета святого Иоанна, который исследует «темную триаду» попытался объяснить, почему автократы с сомнительной моралью могут быть привлекательными для других лидеров.

«Они используют мягкие тактики: комплименты, шарм, восхваление. А также жесткие тактики, к которым относятся запугивание и угрозы. Они взаимозаменяемы в зависимости от того, что может принести лучший результат», - пояснил Картер.

И это основа. Издание пишет, что когда два лидера с «темной триадой» встречаются, «искры так и летят».

«Психопатические люди притягивают других с таким же характером. Личности с таким характером встречаются относительно редко. Поэтому тот, кто преодолел все препятствия и стал успешным психопатом, становится желанным в определенном смысле для других психопатов. Ведь это становится доказательством, что лживый, бездушный, манипулятивный и жестокий взгляд на мир на самом деле оправдан», - сказал Картер.

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Издание замечает, что по определению эксперта Трамп не обязательно относится к людям с «темной триадой». И это хорошо. Потому что отношения между двумя людьми с таким характером обычно короткие и «взрывоопасные» даже в случаях, когда у них под рукой нет ядерного оружия.

Но Трамп точно в восторге от плохих мужчин. Он говорил о «чудесной химии» не только в отношениях с китайским лидером Си Цзиньпином, но и с президентом Египта Абделем Фатахом аль-Сиси. Он хвастался «положительной химией» и в отношениях с автократом России Владимиром Путиным. А во внутренней политике американский президент просто окружил себя плохишами. Шестеро его соратников были обвинении в ходе расследования специального представителя Департамента юстиции США. А еще четырех членов администрации уволили с должностей за сомнительные операции с деньгами.

На данный момент никто так не завораживает Трампа, как диктатор КНДР Ким Чен Ын. Перед вылетом во Вьетнам на встречу с ним американский президент сказал, что у Кима «никогда не было таких отношений». Теперь американский президент говорит, что не будет «подгонять» Северную Корею с демонтажем ядерного оружия. Госсекретарю Майку Помпео придется хорошо поработать в Ханое, чтобы не позволить президенту отменить санкции против Пхеньяна без получения чего-то за это. Неразумные уступки – это тот риск, который возникает в отношениях с мужчиной «темной триады». «Так много любви!» - написал Трамп в Twitter после приземления во Вьетнаме. Даже его страница в социальной сети обличает его в трепет.