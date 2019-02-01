Италия заблокировала в ЕС признание Гуайдо президентом Венесуэлы – СМИ

Предложение признать Гуайдо временным президентом страны до проведения выборов выдвинуло министерство иностранных дел Швеции.

Италия стала единственной страной, которая накануне на заседании глав министерств иностранных дел стран Европейского союза в Бухаресте (Румыния) заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

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Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

Предложение признать Гуайдо временным президентом страны до проведения выборов выдвинуло министерство иностранных дел Швеции.

В то же время в агентстве отмечают, что решение не имело своей целью признать Гуайдо официально.

Ранее сообщалось, что Италия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напомним, Европейский парламент поддержал резолюцию, которая признает главу Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Напомним, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.