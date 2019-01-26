Умер автор мюзикла "Шербурские зонтики" композитор Мишель Легран
12:55, 26 января 2019Мир
144 1
За свою жизнь Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах.
Мишель Легран умер во Франции в возрасте 86 лет / фото jazz.lyon-entreprises.com
Французский композитор Мишель Легран умер во Франции в возрасте 86 лет.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Le Monde.
Аранжировщик, композитор, дирижер, пианист и певец Мишель Легран скончался в субботу, 26 января, в возрасте 86 лет.
Читайте такжеВ Харькове стартовала неделя французского кино
В возрасте 22 лет Легран записал свой первый альбом I Love Paris, который стал одной из самых продаваемых пластинок инструментальной музыки.
За свою жизнь Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах. Однако наибольшую известность ему принес фильм Шербурские зонтики, вышедший на экраны в 1964 году.
Его творческие достижения были трижды отмечены премией Оскар. Также среди его многочисленных наград - пять премий Грэмми и один Золотой глобус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter