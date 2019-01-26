Умер автор мюзикла "Шербурские зонтики" композитор Мишель Легран

За свою жизнь Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах.

Французский композитор Мишель Легран умер во Франции в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Le Monde.

Аранжировщик, композитор, дирижер, пианист и певец Мишель Легран скончался в субботу, 26 января, в возрасте 86 лет.

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В возрасте 22 лет Легран записал свой первый альбом I Love Paris, который стал одной из самых продаваемых пластинок инструментальной музыки.

За свою жизнь Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах. Однако наибольшую известность ему принес фильм Шербурские зонтики, вышедший на экраны в 1964 году.

Его творческие достижения были трижды отмечены премией Оскар. Также среди его многочисленных наград - пять премий Грэмми и один Золотой глобус.