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Победитель Евровидения 2017 кардинально сменил имидж (фото)

15:41, 10 января 2019
Мир
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Сальвадор Собрал / Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

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Почти подростковый образ нежного юноши с длинными волосами сменился на мужественный образ подкачанного южного мачо.

Отметим, что выглядеть португалец стал намного эффектней. В сети появились новые снимки, где Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отпущенной бородой.

Недавно португальский певец представил эмоциональную видеоработу на свою песню, которую он, кстати, исполнил на испанском языке – "Cerca del mar" ( "У моря"). Клип снят в черно-белом варианте и лишь в конце море становится ярким.

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Теги: #Евровидение