Победитель Евровидения 2017 кардинально сменил имидж (фото)

Выглядеть португалец стал намного эффектней. В сети появились новые снимки, где Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отпущенной бородой.

Победитель "Евровидения 2017" Сальвадор Собрал, который перенес серьезную операцию, кардинально сменил свой имидж. Читайте такжеЕвровидение 2019: кто поборется за право представлять Украину (фото, видео) Почти подростковый образ нежного юноши с длинными волосами сменился на мужественный образ подкачанного южного мачо. Отметим, что выглядеть португалец стал намного эффектней. В сети появились новые снимки, где Сальвадор Собрал демонстрирует себя с короткой стрижкой и отпущенной бородой. Недавно португальский певец представил эмоциональную видеоработу на свою песню, которую он, кстати, исполнил на испанском языке – "Cerca del mar" ( "У моря"). Клип снят в черно-белом варианте и лишь в конце море становится ярким.

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