Бундесвер начнет нанимать иностранцев

Германия уже проконсультировалась на этот счет с другими странами ЕС.

Министерство обороны Германии рассматривает возможность начать нанимать в бундесвер солдат из других стран.

Читайте такжеМеркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран

Газеты, входящие в немецкую медиакорпорацию Funke Mediengruppe, цитируют генерала-инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, что рассматривается возможность набора граждан Евросоюза для выполнения специальных заданий, передает kommersant. По его словам, речь идет, например, о врачах или IT-специалистах.

По данным газет, власти Германии уже проконсультировались на этот счет с другими странами ЕС, при этом большинство государств, особенно восточноевропейских, отреагировали сдержанно. По словам уполномоченного Бундестага по делам бундесвера Ханса Петера Бартельса, набор иностранцев был бы «своего рода нормой», сейчас в бундесвере служит много солдат с миграционным происхождением или двойным гражданством.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что количество военнослужащих планируется увеличить с нынешних 182 тыс. до 203 тыс. человек к 2025 году.