В сети появился официальный трейлер фильма "Годзилла: Король монстров" (видео)
13:08, 12 декабря 2018Мир
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В сиквеле снялись Вера Фармига, Кэн Ватанабэ, Чарльз Дэнс, Милли Бобби Браун. Премьера ленты назначена на май 2019 года.
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали второй трейлер фильма "Годзилла: Король монстров".
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Это продолжение ленты "Годзилла", которая вышла в 2014 году. По сюжету человечеству предстоит бороться с огромным древним существом.
В сиквеле снялись Вера Фармига, Кэн Ватанабэ, Чарльз Дэнс, Милли Бобби Браун. Премьера ленты назначена на май 2019 года.
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