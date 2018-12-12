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В сети появился официальный трейлер фильма "Годзилла: Король монстров" (видео)

13:08, 12 декабря 2018
Мир
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Это продолжение ленты "Годзилла", которая вышла в 2014 году. По сюжету человечеству предстоит бороться с огромным древним существом.

В сиквеле снялись Вера Фармига, Кэн Ватанабэ, Чарльз Дэнс, Милли Бобби Браун. Премьера ленты назначена на май 2019 года. 

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Теги: #трейлер#фильмы и сериалы