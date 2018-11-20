Bloomberg: Украина пригрозила выйти из Интерпола, и США должны сделать то же самое

Миру нужна организация, которая будет преследовать коррумпированных чиновников за совершенные преступления, а не избирать их своими лидерами.

Представьте альтернативную историю города Нью-Йорк, в которой мафиози Джон Готти стал бы комиссаром полиции и выдал ордера на арест всех прокуроров США, которые расследовали преступления клана Гамбино.

Нечто подобное вот-вот произойдет с международной правоохранительной организацией, известной как Интерпол, пишет Bloomberg.

В среду на ежегодной конвенции делегаты от стран-участниц будут избирать президента организации, который заменит на посту Мена Хунвея – предыдущего руководителя, исчезнувшего сразу же после прилета в Пекин в сентябре. Его жена все это время не получала от него никаких вестей и боится, что его убили. После этих событий Интерпол «еле дышит».

Теперь же организацию может возглавить бывший глава министерства внутренних дел России Александр Прокопчук. Его победа на голосовании стала бы сокрушительным ударом для Интерпола. И не только потому, что Россия постоянно злоупотребляла системой организации по выдаче ордеров на арест в странах-участницах.

«Буквально нет никого в мире, кто несет более прямую и личную ответственность за российские злоупотребления в Интерполе, чем Александр Прокопчук», - подчеркнул эксперт Heritage Foundation Тед Бромунд.

В свое время российский кандидат возглавлял бюро в РФ, которое отправляло правоохранительную информацию Интерполу. Наиболее известной жертвой российских злоупотреблений стал бизнесмен и инвестор Уильям Броудер. Его юрист Сергей Магнитский умер в российской тюрьме в 2009 году после того, как разоблачил хищения средств чиновниками из правительства РФ. Броудер добился принятия «Акта Магнитского» в США и других странах, который наказывает санкциями виновных в нарушении прав человека. А Россия через Интерпол выпустила ордера на его арест за это. На самом деле даже в вечер перед выборами нового президента Интерпола российские прокуроры выдвинули новые обвинения против бизнесмена.

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«Украина уже пригрозила, что покинет Интерпол, если Прокопчук станет президентом организации. США и их союзники должны поступить так же. Западные демократии до сих пор обеспечивают 80% ежегодного бюджета Интерпола. Эти деньги лучше потратить на финансирование новой правоохранительной организации, которая будет наказывать чиновников коррумпированных авторитарных стран, а не выбирать их на лидерские позиции», - говорится в статье.

Даже если Прокопчук завтра проиграет, Интерпол уже получил удар. Всего месяц назад другая авторитарная страна похитила предыдущего лидера организации. И Китай никак не поплатился за свое преступление. Сам факт того, что кандидатуру Прокопчука серьезно рассматривают, указывает на то, насколько прогнил Интерпол изнутри.

Пришло время начать все с начала. Когда нацисты взяли под контроль предшественника правоохранительной организации под названием Международный уголовный полицейский конгресс, большинство стран отказались от членства. Интерпол возродился лишь в 1946 году после поражения нацистов во Второй мировой войне. Миру нужна организация, которая поможет полиции разных стран обмениваться информацией. Но Интерпол больше не организация. Поэтому США должны возглавить усилия по созданию новой. И первым ее решение будет выдача ордера на арест Прокопчука за то, что «притворялся копом».