Stratfor: США могут помочь Украине уменьшить военное преимущество России в Азовском море

В краткосрочной перспективе российское преимущество над возможностями Украины слишком велико, чтобы с ним можно было что-то поделать.

Война между Украиной и Россией до этого времени продолжалась сугубо на суше. Однако, последние события указывают, что на пятый год она может перекинуться и на Азовское море.

16 сентября украинское правительство объявило о намерении создать военно-морскую базу в этой акватории еще до конца года. Эти заявления прозвучали на фоне серьезного военного развертывания сил как украинской, так и российской стороной в Азовском море, спровоцированного построением российского моста, который соединяет Крым и материковую территорию РФ.

Читайте такжеGlobe and Mail: Россия начнет конфликт с Украиной в Азовском море и уйдет с Донбасса

Об этом пишет аналитическо-разведывательное агентство Stratfor, добавляя, что мост позволил Москве ограничить движение украинских кораблей. В результате напряжение возросло. И все может закончиться серьезными последствиями. Агентство отмечает, что позиции России в регионе вблизи Черного моря в разы сильнее, чем украинские. В ВМС Украины лишь 66 боевых и вспомогательных судов, а также 11 тысяч солдат. В это время российский Черноморский флот, который стоит в оккупированном Севастополе, насчитывает более 2800 судов и 25 тысяч моряков. И этот дисбаланс не только в количестве, но и в качестве. В среднем украинские корабли значительно меньше и слабее, чем их российские враги.

Россия не имеет постоянного присутствия в Азовском море. Однако, сейчас в акватории находится 40 военных кораблей. Кроме того, она легко может перебросить необходимые силы из оккупированного Крыма, если будет нужно. Невыгодное положение Киева продиктовано российской оккупацией Крыма и Севастополя. Поэтому украинский флот в основном базируется в Одессе. Впрочем, и в Азовском море украинские ВМС тоже присутствуют. Однако, контингент достаточно мал. Пограничные судна, которые базируются в Бердянске и Мариуполе, небольшие и довольно старые.

Как и в случае с войной на Донбассе, помощь США будет критически важной для Украины в задаче выстоять в Азовском море. После Евромайдана четыре года назад Вашингтон увеличил свою помощь Киеву в сфере безопасности, отправив украинской армии некоторое летальное оружие, в частности противотанковые ракеты Javelin. Также американские военные проводят совместные учения с украинскими коллегами. Относительно ситуации в Азовском море, то Госдепартамент недавно осудил «преследование международного судоходства» со стороны России. А пресс-секретарь ведомства Хизер Науерт обвинила Москву в попытке дестабилизировать Украину за вмешательство в движение ее кораблей. Специальный посол США Курт Волкер на прошлой неделе прибыл в Киев и заявил, что Вашингтон рассматривает новые поставки летального оружия украинской армии. Впрочем, пока не понятно, имеет ли это прямое отношение к ситуации в Азовском море.

Читайте такжеУкраинские порты потеряли более миллиарда гривен из-за действий России в Азовском море - Емельян

Впрочем, по мнению Stratfor, в краткосрочной перспективе США не имеют реалистичных возможностей помочь украинскому флоту, ведь он слишком слаб в сравнении с российским врагом. Вашингтон вместе с Брюсселем могут потенциально помочь Киеву сократить и компенсировать возможные потери от российского поведения в акватории через финансовую помощь или инвестирование в порты. В противном случае, если США решат продемонстрировать свою поддержку Украине более физическим образом и, к примеру, отправят в украинские азовские порты свои военные корабли, это может углубить природу конфликта.

Stratfor отмечает, что на фоне того, как угроза эскалации войны на Востоке Украины растет, начало ее в Азовском море тоже становится более вероятным. Однако, российское блокирование кораблей в акватории может вылиться также в обострение конфликта между Россией и Западом. Тем временем, Вашингтон обдумывает, стоит ли ему вступить в конфликт на стороне Киева более решительно.