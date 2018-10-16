Россия перебрасывает в Азовское море два военных корабля

Они прибудут к месту дислокации после 20 октября.

Россия продолжает увеличивать численность своих кораблей в Азовском море, направив туда дополнительно еще два военных корабля.

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Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". Отмечается, что 10 октября в Чебоксарском водохранилище недалеко от Нижнего Новгорода за переходом из Архангельска был замечен военный корабль "Кизляр", а на следующий день этим же путем начал идти еще один корабль "Сыктывкар".

Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские военные готовятся к учениям в Азовском море. Кроме этого, Украина построит военную базу на Азовском море для противодействия РФ. Украина уже нарастила в этом районе воздушные, наземные, морские и артиллерийские силы.