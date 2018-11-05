Крушение Boeing в Индонезии: у самолета последние несколько полетов был неисправен датчик скорости

Заявление о неисправности датчика прозвучало на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники погибших при крушении.

У самолета индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября, четыре последних полета был неисправен указатель скорости.

Такие данные, объявили власти Индонезии, были получены при расшифровке параметрического самописца, передает Медуза со ссылкой на BBC.

Заявление о неисправности датчика прозвучало на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники погибших при крушении. Потерявшие родных и близких потребовали объяснить им, почему неисправность не была устранена.

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Ответ на этот вопрос они не получили. Основатель Lion Air Рушди Кирана лишь молча встал и склонил голову, сложил руки в молитвенный жест.

Могла ли неисправность датчика стать причиной крушения самолета, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, черный ящик разбившегося лайнера был найден 1 ноября. Данные из бортового самописца удалось получить спустя три дня, 4 ноября. Поиски второго, речевого самописца еще продолжаются.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем. На его борту находились 189 человек, все они погибли.