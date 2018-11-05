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Крушение Boeing в Индонезии: у самолета последние несколько полетов был неисправен датчик скорости

23:48, 05 ноября 2018
Мир
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Шасси разбившегося самолета / REUTERS

Такие данные, объявили власти Индонезии, были получены при расшифровке параметрического самописца, передает Медуза со ссылкой на BBC.

Заявление о неисправности датчика прозвучало на пресс-конференции, на которой присутствовали родственники погибших при крушении. Потерявшие родных и близких потребовали объяснить им, почему неисправность не была устранена.

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Ответ на этот вопрос они не получили. Основатель Lion Air Рушди Кирана лишь молча встал и склонил голову, сложил руки в молитвенный жест.

Могла ли неисправность датчика стать причиной крушения самолета, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, черный ящик разбившегося лайнера был найден 1 ноября. Данные из бортового самописца удалось получить спустя три дня, 4 ноября. Поиски второго, речевого самописца еще продолжаются.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем. На его борту находились 189 человек, все они погибли.

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Новость в сюжете: Крушение Boeing 737 в Индонезии
Теги: #Индонезия#самолет#авиакатастрофа