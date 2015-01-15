Премьер Турции: публикация карикатур на пророка Мухаммеда является провокацией

Такое заявление сделал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает радио "Свобода".

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"Свобода слова не означает свободу оскорблять. Мы не можем позволить оскорблять пророка", - заявил он в Анкаре.

Так Ахмет Давутоглу отреагировал на публикацию во французском сатирическом еженедельнике Charlie Hebdo очередной карикатуры на пророка Мухаммеда.

Напомним, 14 января во Франции вышел очередной номер сатирического еженедельника Charlie Hebdo, который получил название "номер тех, кто то выжил". На его обложке изображен герой, использование образа которого спровоцировало нападение на редакцию Charlie Hebdo - пророк Мухаммед. Однако через час после открытия газетных киосков в Париже найти этот номер уже было невозможно. Весь 3-миллионный тираж раскупили мгновенно.

Между тем, кроме Ахмета Давутоглу, Иран также назвалобложку первого после нападения на редакцию Charlie Hebdo номера еженедельника с пророком Мухаммедом оскорблением и провокацией.