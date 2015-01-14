Новый номер Charlie Hebdo с пророком Мухаммедом на обложке уже в продаже

На обложке журнала, который уже получил название "номер выживших", изображен герой, использование образа которого спровоцировало нападение на штаб-квартиру Charlie Hebdo — пророк Мухаммед.

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Пророк предстает перед читателями грустным, облаченным в белое, в руках он держит табличку со слоганом Je suis Charlie. Над головой пророка разместилась другая надпись — Tout est pardonne ("Все прощено"), сообщает Росбалт.

Первый после нападения на редакцию номер еженедельника будет доступен на шести языках. Тираж номера составит 3 млн экземпляров вместо обычных 60 тыс.

Между тем стало известно, что французский сатирический еженедельник Canard enchaine получил угрозы на следующий день после теракта 7 января в Париже, жертвами которого стали 12 человек, об этом сообщается в номере издания, который должен выйти в среду.

"Теперь ваша очередь", — говорится в письме, поступившем в редакцию Canard enchaine по электронной почте 8 января. В послании журналистам неизвестные угрожают убить их с помощью топора.

В связи со сложившейся ситуацией охрана редакции еженедельника была усилена.