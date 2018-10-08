Консерваторы и либералы в ПАСЕ не поддержали решение, которое может снять санкции с России

Группы консерваторов и либералов против внесения изменений в правила и процедуры ПАСЕ, которые создадут условия для возвращения делегации РФ в сессионный зал ассамблеи.

Во вторник, 9 октрября, в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы определится вопрос сохранения или снятия в январе 2019 года санкций с делегации России в ассамблее.

Об этом член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

"Началась осенняя сессия ПАСЕ. Главная тема - попытка поменять правила и процедуры ассамблеи с целью обеспечить возвращение делегации РФ в январе в ПАСЕ без санкций. Главный бой и голосование - завтра", - написал Гончаренко.

"А сегодня политические группы ассамблеи определяются со своей позицией. Итак, Группа консерваторов (третья по численности) против изменения правил. Группа либералов (четвёртая) - тоже", - отметил член делегации Украины.

"Группа Европейской народной партии (вторая) заседает прямо сейчас, но утром они выбирали нового председателя. И кандидатов было двое - немец Ник (сдержано позитивно относящийся к изменению правил) и поляк Почей (относящийся к этой идее негативно). И выиграл Почей! Таким образом, и ЕНП с высокой степенью вероятности не поддержит эти изменения. Не успокаиваемся, продолжаем бороться, завтра - очень важный день", - подчеркнул Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержание конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.