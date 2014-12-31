Гидролокаторы нашли корпус самолета AirAsia на дне моря

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает lenta.ru. Поисково-спасательное агентство Индонезии получило с помощью гидролокатора изображение предмета, который, по оценке ведомства, может быть пропавшим самолетом.

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Снимок был получен специалистами на индонезийском корабле ВМФ, который участвует в поисковой операции. На нем показан предмет, который напоминает перевернутый фюзеляж, лежащий на дне океана. Объект находится на глубине примерно 24-30 м.

Исходя из опубликованных координат, корпус самолета находится на расстоянии примерно 3,5 км от того места, где во вторник был обнаружен плавающий на поверхности воды мусор.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A320-200, летевший из Сурабаи в Сингапур, пропал с радаров в ночь на 28 декабря. До этого пилот запрашивал разрешение на изменение высоты полета из-за плохих погодных условий, однако диспетчеры отказали, так как на запрошенном эшелоне уже находился другой самолет. На борту лайнера находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа - трое граждан Южной Кореи, по одному гражданину Сингапура, Малайзии, Франции, подданный Великобритании, остальные - индонезийцы.

В поисковой операции задействованы около 30 судов и 20 самолетов из Индонезии, Австралии, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и США. В настоящее время из-за ухудшения погодных условий поисковая операция на месте крушения самолета приостановлена.