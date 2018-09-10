Трамп похвалил КНДР за парад без ракет

Президент США Дональд Трамп отметил, что парад по случаю 70-летия КНДР прошел без привычной демонстрации ядерного оружия. Он отметил, что надеется на плодотворные встречи с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия КНДР.

Об этом он написал в своем твиттере.

В частности, американский президент поблагодарил северокорейского лидера за то, что на параде не было представлено ядерное оружие.

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«Спасибо, председатель Ким. Мы вместе докажем, что все не правы! Нет ничего лучше диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем до того момента, когда я вступил в должность», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что в КНДР прошел военный парад, в нем приняли участие 10 тыс. военнослужащих. Отмечается, что на параде не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты.