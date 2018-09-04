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Мировые звезды отказались выступать на фестивале в США из-за экс-советника Трампа

05:25, 04 сентября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джадд Апатоу и другие кинозвезды отказались приходить на фестиваль журнала The New Yorker из-за того, что в программу включен Стивен Бэннон, альтернативно-консервативный активист и бывший советник американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mediaite.

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Журнал объявил об участии Бэннона на фестивале в понедельник, 3 августа — сообщалось, что интервью с ним проведет редактор издания Дэвид Ремник. На портале отметили, что это решение привело в ярость многих читателей журнала.

Некоторые звезды приняли решение не выступать на фестивале из-за участия Бэннона. Керри, в частности, заявил, что «никогда» не окажется на одном мероприятии с бывшим советником Трампа. Также об отказе от участия в The New Yorker Festival уже заявили музыкант Джек Антонофф и комик Джон Малейни.

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Теги: #Трамп#кинофестиваль