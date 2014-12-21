В России говорят, что хотят денег вместо «Мистралей»
В российском министерстве обороны заявили, что готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг французских вертолетоносцев типа "Мистраль". Варианту возврата денег вместо кораблей даже отдают предпочтение.
Российская сторона соглашается на любой вариант развития событий вокруг вертолетоносцев типа "Мистраль", которые Франция пока не передает России в связи с политикой Москвы в украинском кризисе, пишет «Немецкая волна».
"Не важно, на календаре будет 31 декабря 2014 года, 1 января 2015 года: мы ждем решения от Франции", - сказал в субботу, 20 декабря, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, цитирует информагентство AFP.
При этом Москву, по его словам, устроит как передача самих судов, так и возврат "всех вложенных средств". Последний вариант Борисов даже назвал "таким, которому, возможно, стоит отдать предпочтение", учитывая валютный кризис и существенное удешевление российского рубля.
Контракт на передачу двух судов типа "Мистраль" между российским "Рособоронэкспортом" и французской компанией DCNS был подписан еще в 2011 году. Общая сумма контракта, по данным AFP, составляет 1,2 миллиарда евро.
Хотя первый вертолетоносец, согласно договоренностям, Франция должна была поставить России еще в середине ноября, решение о передаче обоих судов было отложено Парижем через российскую политику в украинском кризисе.
Министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM TV в начале декабря не исключил, что Франция вообще не поставит России вертолетоносцы.
Между тем на этой неделе моряки, которые прошли во Франции учебный курс по управлению вертольотоносцями, отбыли в Россию. Французские СМИ в то же время сообщили, что военные РФ, возможно, вернутся во Францию за вертолетоносцем в феврале 2015 года. Впрочем, официального подтверждения такой информации пока нет.