В России говорят, что хотят денег вместо «Мистралей»

Российская сторона соглашается на любой вариант развития событий вокруг вертолетоносцев типа "Мистраль", которые Франция пока не передает России в связи с политикой Москвы в украинском кризисе, пишет «Немецкая волна».

"Не важно, на календаре будет 31 декабря 2014 года, 1 января 2015 года: мы ждем решения от Франции", - сказал в субботу, 20 декабря, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, цитирует информагентство AFP.

При этом Москву, по его словам, устроит как передача самих судов, так и возврат "всех вложенных средств". Последний вариант Борисов даже назвал "таким, которому, возможно, стоит отдать предпочтение", учитывая валютный кризис и существенное удешевление российского рубля.

Контракт на передачу двух судов типа "Мистраль" между российским "Рособоронэкспортом" и французской компанией DCNS был подписан еще в 2011 году. Общая сумма контракта, по данным AFP, составляет 1,2 миллиарда евро.

Хотя первый вертолетоносец, согласно договоренностям, Франция должна была поставить России еще в середине ноября, решение о передаче обоих судов было отложено Парижем через российскую политику в украинском кризисе.

Министр обороны страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM TV в начале декабря не исключил, что Франция вообще не поставит России вертолетоносцы.

Между тем на этой неделе моряки, которые прошли во Франции учебный курс по управлению вертольотоносцями, отбыли в Россию. Французские СМИ в то же время сообщили, что военные РФ, возможно, вернутся во Францию за вертолетоносцем в феврале 2015 года. Впрочем, официального подтверждения такой информации пока нет.