Франция не намерена передавать России "Мистрали"

Об этом заявил французский президент Франсуа Олланд по завершению саммита ЕС в Брюсселе, передают РИА Новости. По его словам, в ближайшем будущем этот вопрос больше подниматься не будет, поэтому российские моряки уже покинули борт корабля.

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"Я много раз просил руководство России принять участие в регулировании ситуации на востоке Украины. На данный момент нет никаких предпосылок предполагать, что Россия снизила агрессивные действия против суверенной страны", - заявил Франсуа Олланд.

"Хочу, чтобы процесс завершился, чтобы минский протокол выполнялся. Тогда будет продолжение выполнения контракта. Если этого не будет, мы сделаем соответствующие выводы", - сказал Франсуа Олланд.

По его словам, Франция поддержала решение стран ЕС в том, чтобы не вводить новые экономические санкции против России, но только временно. Франсуа Олланд совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель решили продолжить переговоры с Владимиром Путиным для решения конфликта. Президент Франции уверен, что до конца этого года переговоры с Россией принесут результат и новых санкций вводить не придется.

Трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия, как ожидается, пройдет 21 декабря в Минске.