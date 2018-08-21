Чешские деятели кино проведут "цепную" голодовку в поддержку Сенцова

"Цепную" голодовку чешских кинематографистов в поддержку Сенцова инициировал режиссер Вит Янечек.

Чешские кинематографисты объявили 21 августа днем начала "цепной" голодовки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Агентству ЧТК об этом сообщил один из инициаторов акции, документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS), передает Радио Свобода.

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Подробности акции кинематографистов не сообщаются.

С 14 мая текущего года Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку, требуя освободить из российских тюрем 64 украинских политзаключенных.

Как сообщает Радио Прага, чешские кинематографисты ранее обращались к депутатам Нижней палаты парламента ЧР и сенаторам с призывом выступить в поддержку Сенцова и направить свой протест президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании её сына.

7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений.

При этом адвокат Дмитрий Динзе, который посетил режиссера в колонии, заявил, что состояние Сенцова ухудшается. Согласно информации адвоката, у Сенцова очень низкий пульс (около 40 ударов в минуту) и сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии. Адвокат сообщил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.