Трамп заморозил полеты российских военных над США по договору об открытом небе

В оборонном бюджете США говорится, что Россия нарушает условия договора об открытом небе.

В принятом США оборонном бюджете есть пункт о замораживании сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу, который позволяет военным самолетам двух стран совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга.

В пункте 1242 бюджета говорится, что деньги на программу выделять запрещено, пока президент США не предоставит Конгрессу доказательства выполнения Россией условий соглашения, передает Дождь.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год размером 716 миллиардов долларов в понедельник, 13 августа.

В документе говорится, что Россия нарушает условия договора и должна, в частности, прекратить использовать информацию, полученную во время полетов, в разведывательных целях, а также предоставлять сведения о цели планируемых облетов.

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США также намерены добиться от России разрешения на полеты американских самолетов в рамках договора над Калининградской областью, Чечней, районах на границе с Южной Абхазией и Осетией, а также над Москвой.

"Дождь" напоминает, что о планах США ограничить полеты российских миссий над своей территорией в сентябре 2017 года сообщал The Wall Street Journal. Собеседники газеты называли этот шаг ответом на решение России закрыть для американских инспекторов воздушное пространство над Калининградом.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году 23 странами, входящими в ОБСЕ. Россия его ратифицировала в 2001 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать полеты над территорией друг друга с целью проверки соблюдения международных договоренностей.

Как сообщал УНИАН, Россия сократила с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу.