Генштаб РФ продолжает настойчиво отрицать присутствие российских военных на Донбассе

Как отмечает РБК, сообщения об этом появились накануне в СМИ. Валерий Герасимов заявил во время ежегодной встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, что украинский вопрос вообще не поднимался на встрече в госдуме.

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"Ни слова не говорилось о событиях в Украине. Это не помешало падким на сенсации журналистам сообщить, что на закрытом заседании обсуждался статус российских добровольцев, которые воюют в Украине. Это откровенный обман, который можно проверить по стенограмме заседания", – уверял Валерий Герасимов.

Напомним, газета "Ведомости" сообщила, что в госдуме обсуждался вопрос о присвоении воюющим на востоке Украины добровольцам статуса ветеранов боевых действий.

Кроме этого, начальник российского генштаба отметил, что нестабильность в Украине противоречит интересам России, и выразил мнение, что урегулированию конфликта мешают США и отдельные европейские страны – члены НАТО. "Скажу откровенно, процесс идет непросто. Если бы не вмешательство извне отдельных европейских стран – членов НАТО и США, проблемные вопросы решались бы быстрее", – считает Валерий Герасимов.

Также в своей речи Валерий Герасимов коснулся вопроса НАТО. По его словам, раскручивание тезиса о "враждебной России" позволило НАТО создать предпосылки для дальнейшего приближения своей военной инфраструктуры к границам России.

Напомним, 25 августа стало известно, что в Донецкой области спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Впоследствии СБУ обнародовало видео допросов задержанных, на которых десантники свидетельствуют, что собирались на военные учения. Однако по официальному заявлению Кремля, десантники "случайно" пересекли украинскую границу. 27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные СБУ российские десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории. Затем в ходе допросов выяснилось, что задержанные в августе на востоке Украины российские десантники из Костромы писали в социальным сетях своим девушкам, что едут в Украину бить "майдановцев".