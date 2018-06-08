Русский груз-200: Солдаты, которых нет

Формально, режим прекращения огня в зоне АТО, начался вечером 5 сентября. Но уже 6 сентября, обстрелом блокпоста украинских военных на въезде в Мариуполь, пророссийские террористы продемонстрировали, что не намерены поддерживать минские договоренности. Россия, в принципе, могла бы и дальше настаивать, что обстрел позиций украинской армии во время перемирия ведут лишь боевики террористических организаций ДНР и ЛНР, прикупившие «Грады», «Ураганы» и «Смерчи» в ближайшем супермаркете. Если бы не несколько «но».

Заблудились, потерялись…

Во-первых, уже после объявления режима прекращения огня и заявлений НАТО о выведении большей части российских войск с территории Украины, российские военные продолжают попадать в плен. Так, в середине сентября, бойцы батальона Луганск-1 задержали в зоне АТО двоих военнослужащих Вооруженных сил РФ, которые, по данным СНБО,подозреваются в применении переносных зенитно-ракетных комплексов против авиации Вооруженных Сил Украины. Видимо, как и в предыдущих подобных случаях, Россия признает, что они заблудились. Напомним, летом БТРы российской армии вторглись на территорию Украины, но их экипажи были задержаны украинцами. Тогда Минобороны РФ распространило заявление, что российские военнослужащие оказались на территории Украины случайно. «Указанные военнослужащие действительно участвовали в патрулировании участка российско-украинской границы, пересекли ее, вероятно, случайно», - было сказано в заявлении.

Впрочем, украинские военные, которые во время перемирия возвращаются из плена, свидетельствуют, что их задержанием занимались военнослужащие российской армии. В частности, один из солдатов 93-й бригады украинской армии, попавший в плен под Иловайском, рассказал, что силы АТО попали под российские «Грады» одного из десантно-штурмовых батальонов РФ: «Они сами сказали, что десантно-штурмовой батальон. Там был майор, они сами сказали нам, что из Костромы».

Во-вторых, с территории Украины в Россию не прекращается поток грузов-200. По словам российской правозащитницы, координатора проекта «Груз-200: Из Украины в Россию»Елены Васильевой, за весь период вооруженного противостояния в Украине погибли и пропали без вести около 4 тысяч российских военных и наемников.

В свою очередь, в СНБО подтверждают массовый вывоз груза-200 в Россию грузовиками белого цвета, которые якобы имели отношение к «гуманитарному конвою». Напомним, второй и третий конвои нарушили границы Украины и незаконно перемещались по Донецкой и Луганской областям, без сопровождения международных наблюдателей.

Отметим, что, по данным украинской разведки, много погибших в Украине россиян проходили военную службу в 18-ти подразделениях и частях ВС РФ из более десяти регионов России.Кроме того, по сообщениям украинских СМИ со ссылкой на руководство АТО, в период с 22 по 28 сентября силами добровольческих батальонов было уничтожено несколько диверсионных групп, которые проводили снайперские обстрелы позиций украинских военных. При осмотре мест боев были обнаружены документы, обмундирование и характерные боеприпасы, которые свидетельствуют, о том, что в боестолкновении с силами АТО участвовали российские спецназовцы полка специального назначения внутренних войск (1 ПСН ВВ РФ «Витязь» (вч 3179), г.Москва).

«Добровольцы» на уголовный срок

Всю эту информацию в России тщательно скрывают. А в ответ на конкретные факты, доказывающие, что погибшие и задержанные – граждане РФ, Москва снова и снова сообщает, что они – добровольцы. «Там много добровольцев, многие из них россияне…- заявил в конце прошлой недели глава МИД РФ Сергей Лавров. – Мы никогда не отрицали, что там воюют российские добровольцы».

Что ж, добровольцы, и правда, имеются. По информации, которой обладает СНБО, этим российским «камикадзе», которых из срочников сначала переводят на контракт, обещают освобождение от службы и единовременную материальную компенсацию в 200 тыс рублей. «После привлечения к выполнению задач против сил АТО уже в качестве наемника, им устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в таком же размере», - отмечает спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Но желающих повоевать в Украине «добровольцем» россиян становится все меньше и меньше. «В Мариупольском направлении российских военнослужащих - этнических славян - заменяют представителями других национальностей, поскольку первые отказываются воевать с украинцами», - отмечает он.

Кроме того, украинские силовики напоминают, что участие в агрессии против другой страны, с согласия ли командования или добровольно, грозит российским военным (как по украинскому, так и по российскому законодательству) реальными уголовными сроками от 10 лет до пожизненного заключения.

На это обращают внимание и российские правозащитники. В частности, они напоминают, что военнослужащим РФ, находящимся в армии по контракту, запрещено участвовать в военных действиях даже во время отпуска. В частности, по словам директора правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергея Кривенко, военнослужащий должен уведомить свое командование, куда он направляется в отпуск. Поскольку, если такой солдат принимает участие в каких-либо военных действиях, он лишается любых социальных гарантий и выплат.

Увольнение задним числом без социальных выплат

Собственно, так и происходит. Причем под удар социальной несправедливости попадают семьи погибших в Украине российских военных. Об этом, в частности, свидетельствует недавняя история с погибшими в Украине солдатами из Оренбургской области. Напомним, в начале сентября Елена Васильева опубликовала список погибших российских военнослужащих из Оренбургской области. Эта информация мгновенно разошлась в региональных российских СМИ. Но, когда российская блогосфера стала детально изучать обстоятельства смерти солдат, предполагать, что, возможно, эти грузы-200 приехали из Украины, задавать семьям военных и власти неудобные вопросы, новость из Сети исчезла (доступные ранее ссылки на нее уже не действительны).

Дело в том, что некоторые россияне обратили внимание: солдаты, погибшие 17 сентября, оказались уволенными из рядов российской армии еще 4-го! Но внятных ответов от военнослужащих по этому факту так и не последовало. Видимо, зачистить информационное пространство с распространением этих данных, оказалось проще. Ну, а семьям погибших, вместо выплат по утрате кормильца, Министерство обороны распорядилось выдать по несколько месячных окладов… Схема, уже успешно себя зарекомендовавшая в истории с псковскими десантниками.

Как показывают данные российской социологической службы «Левада-центр», опубликованные в конце сентября, такая схема замалчивания проблемы, «подкупа» семей погибших социальными льготами, а то и вовсе запугивания – весьма действенная. Так, несмотря на резонанс, поднявшийся в российском интернет-сегменте в связи с тайным захоронением псковских военных, нападений на журналистов, расследовавших детали их гибели, почти 50% респондентов вообще ничего не знают об этой ситуации. При этом по данным социологов, те, кто ранее не слышал о гибели псковских десантников на Донбассе, склонны считать эти сообщения «уткой» и дезинформацией (40%).

В то же время, из числа следящих за событиями в Украине россиян, 54% считают, что убитые в Донбассе псковские военнослужащие сражались в рядах «ополчения» в качестве добровольцев. Но каждый пятый уверен, что на территорию Украины солдат и офицеров направляло командование.

Отвечая на вопрос «Как вы относитесь к тому, что поддержка Россией ополченцев ДНР и ЛНР ведет к гибели российских солдат?», 40% опрошенных выбрали вариант ответа «Это недопустимо и неоправданно, поскольку Россия ведет скрытую, необъявленную войну и солдаты оказываются заложниками», еще 30% сказали: «Это неизбежно и оправданно, поскольку Россия должна оказывать военную помощь «ополченцам», а треть респондентов затруднились ответить вовсе.

Впрочем, стоит ли пенять на российских граждан, если даже журналисты центральных СМИ в Москве не в курсе о гибели десятков солдат регулярных частей российской армии. Так, один из московских журналистов, на вопрос об оренбургских и костромских солдатах, пропадающих в Украине, ответил, что ничего не слышал, пообещал поднять эту тему у себя в редакции и «поискать информацию в Гугле».

Помощники в меньшинстве

Пока российские солдаты умирают в Украине, пока их хоронят в России под табличками с номерами, пока отмалчиваются официальные лица, родственники и активисты находят все новые и новые страницы в соцсетях с последними радостными записями военных о том, что им вот-вот «посчастливится» прокатиться на БТРе или танке по территории Украины.

Но, к сожалению, и редкие общественные инициативы, направленные на поиск российских солдат в Украине, подвергаются в России гонениям. Так, один из интернет-ресурсов, который запустили в начале сентября и который призван помочь в розыске раненых, погибших и пропавших без вести российских военных, уже несколько раз подвергался массовым атакам. Некоторые подобные сайты и вовсе вынуждены были переехать на иностранные хостинги.

Кроме этого, по словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимира Полевого, поиск российских солдат их родственниками и близкими осложняется тем, что, например, раненых военных РФ власти России удачно прячут. «Где прячут российских раненых? По нашим данным, это военно-медицинская академия имени Кирова в городе Санкт-Петербург, военный клинический госпиталь Южного военного округа в городе Ростов-на-Дону, военно-гарнизонный госпиталь воинской части №52199, город Волгоград, окружной военный клинический госпиталь в городе Ейск. А также в гражданских медицинских учреждениях вышеупомянутых населенных пунктов. Сегодня мы фиксируем тенденцию, когда раненых направляют в закрытые воинские гарнизоны Российской Федерации, где существует режим доступа. Туда не допускают ни журналистов, ни родственников и таким образом удается скрывать реальную цифру потерь», — пояснил он.

…Недавно командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза сообщил, что тела около 300 убитых российских военнослужащих до сих пор не похоронены и находятся в районе населенного пункта Многополье в Донецкой области. Остается надеяться, что этой информацией, как шансом выйти на арену и начать реально бороться за имя каждого погибшего солдата, воспользуются российские правозащитники. А это, в свою очередь, позволит каждой матери российского солдата перестать бояться официальных лиц Минобороны РФ и потребовать: «Верните моего сына домой живым».

Александра Жаркова, Татьяна Урбанская