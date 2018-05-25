Названы три цели Путина в Азовском море

Генерал Василий Богдан назвал мотивы провокаций россиян в Азовском море.

Действия России в Азовском море направлены на оказание политического и экономического давления на Украину.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

По его словам, ситуация в Азовском море (российские корабли проводят военные учения в 16-ти километрах от украинского побережья, россияне задерживают украинские суда, - Ред.) - это закономерные явления, направленные на дальнейшее давление на Украину.

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"Во-первых, со строительством Керченского моста уменьшается тоннаж судов, которые могут пройти под этим мостом - это сильный удар по экономике, по портовой системе Мариуполя. Во-вторых, Россия хочет поставить в неудобные рамки рыболовную отрасль Украины в Азовском море и тем самым создать условия для нанесения Украине значительного экономического ущерба", - отметил эксперт.

Третьей целью России является оказание политического и военного давления, которое позже можно использовать во время масштабной агрессии против Украины.

"И эти попытки направлены на то, чтобы, с одной стороны, отвлечь внимание общественности, а с другой - нанести Украине серьезные убытки и привести к определенному нагнетанию ситуации в Украине", - поведал Богдан.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.