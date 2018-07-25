Помощник Путина подтвердил предложение провести референдум на Донбассе

08:15, 25 июля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос референдума на Донбассе обсуждался на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

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Как рассказал Ушаков в интервью "Известиям", референдум на Донбассе стал одной из тем, которую лидеры России и США обсуждали в ходе недавнего саммита в столице Финляндии.

"Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", - заявил Ушаков.

Как сообщал УНИАН, 20 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля сделал предложение провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина речь шла о проведении голосования жителями оккупированных территорий по поводу их статуса с участием международного сообщества.

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Теги: #Донбасс#Путин#референдум