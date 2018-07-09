Gazeta Wyborcza: Польша все больше отворачивается от Украины

Качиньский окончательно похоронил доктрину Ежи Гедройца.

В 2006 году тогдашние президенты Польши и Украины Лех Качиньский и Виктор Ющенко вместе почтили погибших польских и украинских жителей Павлокомы, места, где и польские партизаны, и украинские националисты совершили преступления во времена Второй мировой войны. Общую панихиду провели польский архиепископ Йозеф Михалик и митрополит Любомир Гузар.

Через 12 лет после того президент Анджей Дуда возложил цветы на поле в Олыке на Волыни, чтобы почтить жертв польских преступлений, которые в Польше называют «геноцидом». А президент Украины Петр Порошенко почтил память украинских жертв под памятником в польском селе Сагрынь, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Отдельные украинские и польские собития в воскресенье подчеркивают, насколько Украина и Польша отдалились друг от друга. Они содержали в себе элементы греческой трагедии, в которой фатум раздает роли. Заявления обоих президентов свидетельствуют, что они осознают, насколько плохие роли они играют и насколько кровавая история отдаляет народы друг от друга. Порошенко написал в Twitter, что польско-украинский конфликт порадует только Россию, которая пытается отстроить свой «русский мир» после аннексии части Украины. Так же президент Дуда, вспоминая о польских жертвах УПА, провозгласил, что Польша очень заинтересована в поддержке независимости Украины и ее прозападных стремлений.

Почему же стороны так мало делают для того, чтобы избежать мрачной судьбы? И Дуда, и Порошенко стали жертвами исторической политики. Украина, которая обороняется от агрессии России, поместила в пантеон своих героев людей, ответственных за преступления против поляков. А политики «Права и Справедливости» стали заложниками политики «вставания с колен», «битвы за правду» и продвижения так называемых "кресовых кругов", что приводит к появлению утверждения, будто боль прошлого гораздо важнее, чем будущее следующих поколений.

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На протяжении последних лет украинская и польская политики постепенно становились заложниками радикалов с обеих сторон. Были поддержаны законы о деятельности УПА в Украине, о «геноциде» на Волыни, а также внесены необдуманные изменения в закон об институте национальной памяти Польши, которые поставили в один ряд преступления нацистской Германии и украинских националистов.

Последствия всего этого очень просты. Исторический диалог между Украиной и Польшей, который неустанно длился годами, умер. Восточная политика, в которой Польша была лидером в Евросоюзе, умерла. Еще хуже, значение Польши также сокращается в Украине, потому что, как пишет украинский публицист Виталий Портников, «адвокат Украины», которым должна была быть Польша, в последнее время «совершил самоубийство». Все чаще слышны украинские голоса, которые говорят, что Польша, в которой начинает доминировать националистический нарратив и чье значение в Европе радикально сокращается, больше не нужна в роли адвоката, потому что ее работа в этой ипостаси неэффективна.

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Через 12 лет после торжественных событий в Павлокоме Ярослав Качиньский в комментарии для еженедельника «правого» толка провозглашает, что хочет объявить войну Евросоюзу во имя борьбы за реформирование судов, то есть удовлетворение собственной жажды власти за счет независимости судопроизводства.

Отец польского премьер-министра Корнель Моравецкий в интервью призывает Владимира Путина к "дружескому жесту" в сторону Польши, добавляя, что Крым и Донбасс якобы больше тяготеют к москве, чем к Киеву. Презренной стала и доктрина Ежи Гедройца. Редактор парижской «Культуры» отмечал, что несмотря на кровавое прошлое нужно строить хорошие отношения с Украиной во имя будущего. Потому что только независимая Украина дает гарантии независимости Польши. А на что может рассчитывать Польша, которая ведет конфликт с Европой, которая поссорилась с Украиной и которая сосредоточилась на разрывании собственных ран, в отчаянии требуя уважения? Разве что на «дружественный жест» от Путина.