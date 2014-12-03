В РФ обещают принимать меры из-за укрепления НАТО на востоке

Они будут основаны на действиях альянса, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

"Меры уже принимаются, и они будут применяться. Они будут четко выверены и основаны на анализе того, что делает НАТО в этом регионе", - сказал Александр Грушко.

Читайте такжеСтолтенберг: Украина отказывается от внеблоковости и может стать членом НАТО

Он отметил, что "никаких реальных причин разворачивать дополнительные натовские силы на этих территориях, существенно усиливать военные группировки и повышать плотность учений не существует".

По мнению постпреда, "НАТО активно использует кризис в Украине в качестве идеологического обоснования, чтобы реанимировать альянс, доказать его востребованность в новых условиях безопасности и добиться усиления военной активности и повышения военных расходов".

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО сохранит усиленное присутствие на восточной границе.