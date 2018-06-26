В Нидерландах запретили носить паранджу

Ограничения действуют в таких общественных местах, как учебные заведения, больницы и государственные здания.

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на «одежду для лица» в общественных местах, включая паранджу и никаб, но не хиджаб, который покрывает только волосы.

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Этот запрет также касается лыжных масок и шлемов, передает радио Свобода. Ограничения действуют в таких общественных местах, как учебные заведения, больницы и государственные здания.

В мае 2015 года правительство Нидерландов поддержало законопроект, который должен был частично запретить носить на людях любой наряд, который закрывает лицо.

Сейчас похожие законы уже действуют во Франции и Бельгии. Они запрещают закрывать лицо в общественных местах «из соображений безопасности» и предусматривают исключения только для таких случаев, как, например, необходимость соблюсти правила безопасности при работе на транспорте (защитные маски на строительстве или шлемы за рулем мотоцикла) или участие в костюмированном карнавале. В этих странах такие законы тоже воспринимали как направленные в первую очередь против женского мусульманского одеяния, но суды, включительно с международными, подтвердили, что эти документы не нарушают прав человека.