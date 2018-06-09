Условия для возвращения России в G8 еще не выполнены - Меркель

Возвращение России в состав стран "Большой восьмерки" невозможно.

Канцлер Германии ангела Меркель заявила, что Россия пока не выполнила необходимые условия для возвращения в состав стран G8.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеТрамп "относится к союзникам с презрением": Маккейн раскритиковал идею возвращения России в G8

На встрече стран G7 в Канаде "мы все согласились с тем, что возвращение России в состав стран "Большой семерки" невозможно до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с проблемами с Украиной", - отметила канцлер Германии, подчеркнув, что это "общее мнение".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в состав стран "Большой восьмерки".

Это заявление Трампа поддержал новоназначенный премьер-министр Италии Джозеппе Конте и также призвал вернуть Россию в состав G8. Отметим, что ранее Конте заявлял о необходимости укрепления связей с Россией и призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении РФ.