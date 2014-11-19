И России, и Китаю угрожают "цветные революции" - заместитель министра обороны РФ

Об этом заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов после переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с китайским коллегой Чан Ваньцюанем, пишет РИА Новости.

"Мы обратили внимание на те события, которые недавно произошли в Гонконге, и оба министра признали, что от "цветных революций" не застрахована ни одна страна", - сказал Антонов

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При этом заместитель министра обороны РФ уверен, что "цветные революции" - это эксперименты западных политтехнологов, в том числе американских.

По его словам об этой проблеме и Россия, и Китай знают на примере Украины.

"Мы видим, как эта братская страна переживает трудности, испытания, и мы считаем, что Россия и Китай должны работать вместе, чтобы противостоять этим новым вызовам безопасности наших государств", - подчеркнул Антонов.