Российские флот и авиация не смогут на равных воевать с американцами - СМИ

Москва, скорее всего, применит альтернативные варианты удара в виде крылатых ракет.

Российский флот и боевая авиация недостаточно сильны для сражений с американскими военными и в случае боевых столкновений войска РФ понесут от США большой ущерб.

В случае попадания США по расположенным в Сирии позициям российских военных Москва, скорее всего, применит альтернативные варианты удара, пишет The Drive.

Издание отмечает, что большинство прогнозов о реакции РФ на возможный удар США по российским позициям в Сирии сводится к использованию Россией крылатых ракет Х-101, Х-32 или "Калибров", которые бы поражали американские корабли в Средиземном море.

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Отмечается, что президент Сирии Башар Асад не является настолько ценным союзником России, чтобы из-за него рисковать конфликтом с США. "Это мгновенно сделает море полем битвы, что не является привлекательной реальностью для ВМФ России. Общие последствия такого шага были бы слишком серьезными", - сказано в статье.

В случае, если США зацепит позиции российских военных, то в ответ Россия атакует позиции противников Асада на востоке Сирии, поддерживаемых США.

"Особенно привлекательной целью будет военная база, расположенная недалеко от города Эт-Танф вблизи связки иорданской, иракской и сирийской границ", - говорится в материале The Drive.

Кроме Эт-Танфа, где расположены военные США, пишет The Drive, Россия может атаковать аналогичные позиции на севере (город Эр-Ракка) и северо-востоке страны (город Дейр-эз-Зор).

Издание добавляет, что "отправка самолетов для выполнения боевых задач приведет к крупным потерям российских тактических самолетов от американских истребителей", в частности, от F-22 Raptor. "Скорее всего, Кремль обратится к крылатым ракетам морского и воздушного базирования", - сказано в статье.