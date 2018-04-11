СМИ сообщают о бегстве Асада в Иран, в Москве опровергают

Арабские СМИ сообщили о бегстве Асада в Иран, однако в Москве поспешили заверить, что это фейковая новость и сирийский президент никуда не убегал.

Сегодня СМИ распространили информацию о том, президент Сирии Башар Асад вместе с семьей был эвакуирован с территории страны в столицу Ирана Тегеран на фоне сообщений о возможных авиаударах, готовящихся западными странами в ответ на химическую атаку в Думе.

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По информации агентства Erem News, зарегистрированного в ОАЭ, бойцы элитного иранского военного формирования - Корпуса стражей Исламской революции - в режиме секретности организовали побег Асада, членов его семьи и ближайшего окружения из Дамаска в Тегеран для обеспечения их безопасности.

Вскоре, впрочем, эту информацию опровергли в Москве. В частности, заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа назвал сообщения о бегстве Асада из Сирии фейком, передает newsru.com.

"Давайте не особенно верить всевозможным слухам и играть на том паническом настроении, которое хотят посеять определенные силы... Это фейковые новости. В такой ситуации может быть большое количество различных фейков", - сказал он.

"Я думаю, что когда ситуация в Сирии была хуже, чем сегодня, и практически правительственные войска контролировали лишь толику территории и не полностью Дамаск, то Башар Асад никуда не уезжал. Сегодня я думаю, что вряд ли это произошло", - подчеркнул он.