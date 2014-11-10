Германия ответила Горбачеву, что именно РФ нарушила международное право

17:21, 10 ноября 2014
Мир
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Правительство Германии отвергло обвинения бывшего президента СССР Михаила Горбачева в адрес политики Запада в отношении Москвы в контексте украинского кризиса.

Німеччина відповіла Горбачову на звинувачення / adelante.biz.ua

Официальный Берлин подчеркнул, что ответственность за ухудшение отношений с Западом лежит именно на России. "Следует помнить, что не НАТО в течение последнего времени нарушал международное право, а Россия", - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, отметив, что правительство Германии вместе со своими партнерами и в дальнейшем будет называть вещи своими именами, приводит его слова информагентство AFP, передает DW.DE.

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Нарушения международного права со стороны Москвы заключаются в аннексии Крыма, "активной дестабилизации" Восточной Украины и нарушении Будапештского меморандума 1994 года, которым закреплялась территориальная целостность Украины, пояснил Штеффен Зайберт.

Напомним,Михаил Горбачев раскритиковал Запад за политику "триумфализма", которую тот якобы начал после распада СССР.

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