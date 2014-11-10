СМИ: иностранная субмарина все же была в водах Швеции

Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источник, знакомый с ходом поисков, передает "ЕвроПравда".

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Как отмечает собеседник газеты, присутствию иностранной субмарины в водах Швеции была присвоена "серьезная вторая категория из шести возможных".

Первая категория присваивается в случае подтверждения, если есть веские доказательства в виде фотографий или найденного оборудования, пишет издание. "В этом случае была присвоена серьезная вторая категория, можно назвать ее "два плюс", если хотите", - сказал источник газеты.

Напомним, что 19 октября шведские войска начали масштабную разведывательную операцию в Балтийском море в 50 км от Стокгольма по поиску "иностранной подводной активности".

Как сообщали шведские СМИ,разведывательная операция началась после того, как Национальное управление радиозащиты минобороны Швеции выявило радиосигнал на русском языке. 24 октября вооруженные силы Швеции отменили разведывательную операцию по поиску подводной лодки в Стокгольмском архипелаге.