Наученные чужим горем: о чем должна напомнить трагедия в Кемерово

Днем в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» российского города Кемерово случился пожар. Сигнализация не сработала, многие посетители оказались заблокированы внутри помещений…

К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. На момент публикации, по официальным данным МЧС России, в результате ЧП погибло 64 человека. Но, по неофициальной информации, пострадавших может быть намного больше.

Обсуждая в разных ракурсах эту трагедию, не стоит забывать, что мы в вопросах безопасности строительства торговых, развлекательных или рекреационных объектов от России ушли недалеко. Так, в 2011 году в киевском торговом центре Skay Mall произошло обрушение гипсокартонного потолка со второго этажа на первый. Тогда пострадали две женщины. Одну с многочисленными рваными ранами доставили в больницу. Другая от госпитализации отказалась. А в 2013 году торговый центр в Сумах и вовсе рухнул. После этого происшествия прошло пять лет, но «крыши/фасады» продолжают падать и гореть… К примеру, 11 января текущего года пожар случился в столичном торгово-офисном центре SilverBreeze на Днепровской набережной. Сообщалось, что возгорание произошло в вентиляционной шахте помещения, после чего огонь распространился по ресторану. В тот же день пожар был и в одесском торговом здании: сгорели аптека, ресторан и кафе. В ноябре прошлого года пожар произошел на складе киевского магазина «Агромат», как позже оказалось, – горел утеплитель.

К счастью, во всех перечисленных происшествиях не было жертв. Видимо, поэтому и особого информационного шума по этим поводам не было. Чего не скажешь, например, о пожаре в детском оздоровительном комплексе «Виктория» в Одессе. 15 сентября прошлого года в результате ЧП погибли трое детей. В начале января 2018 года в прокуратуре Одесской области сообщили, что следствием установлено – выполненные работы по ремонту и строительству в детском лагере не соответствовали проектной документации и требованиям нормативно-правовых актов в сфере строительства. Суд по делу «Виктории», где обвиняемыми выступают несколько человек, в том числе, директор комплекса и ответственные за пожарную безопасность чиновники, продолжается.

Еще одна история, которая не осталась незамеченной, - в прошлом месяце в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки. Мальчика отвезли в городскую больницу и наложили ему 34 шва. Совладелец торгового центра Гарик Корогодский сразу же заявил, что все лечение оплачивает аквапарк. Но, как бы там ни было, происшествие уже произошло. Могут ли другие родители быть уверены, что подобное не повторится? А главное, действительно ли нам хочется ждать чьих-то травм или, не дай бог, смертей, чтобы поднять всегда актуальный вопрос технической и пожарной безопасности мест массового скопления людей?

Нарушения технической или пожарной безопасности, служебная халатность и другие причины, которыми обычно объясняют чрезвычайный происшествия, не должны интересовать общество только в случаях, когда есть жертвы. Регулярные проверки на соответствие требованиям по безопасности должны быть важной нормой, за выполнение которой ратовали бы, в том числе, и рядовые посетители этих заведений.

Партнер юридической компании ESQUIRES, адвокат Виктория Ковальчук рассказывает, что вопрос соответствия ТРЦ требованиям пожарной безопасности проверяется на нескольких этапах. Во-первых, раздел проекта строительства ТРЦ о пожарной безопасности является предметом экспертизы перед предоставлением разрешения на строительство. Во-вторых, при строительстве авторский и технический надзор контролирует соблюдение проектных решений, в том числе пожарной безопасности. И, в-третьих, при вводе в эксплуатацию обязательно соответствующий сертификат ГСЧС.

После введения ТРЦ в эксплуатацию Государственная служба чрезвычайных ситуаций должна осуществлять периодический контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. Специалисты ГСЧС проверяют очень широкий круг вопросов, в том числе, горючесть материалов, использованных при строительстве и отделки внутреннего пространства торгово-развлекательного центра. По результатам этой проверки они обычно составляют акт с перечнем недостатков, выделяя срок для их устранения.

По словам Ковальчук, если находятся нарушения, которые несут риск для жизни и здоровья персонала или посетителей торгового центра, то ГСЧС имеет право обратиться в суд с представлением о приостановлении работы данного центра до устранения всех недостатков. «И вот здесь сохраняется проблема. Поскольку суд может рассматривать это представление длительное время, а опасность все это время будет сохраняться», – подчеркивает она.

Адвокат считает, что меры безопасности будут иметь эффект, только если их комплексно соблюдать на всех стадиях. Начиная от проектирования торгово-развлекательного центра, его эксплуатации, вплоть до добросовестных проверок со стороны ГСЧС уже во время его работы.

Руководитель информационного бюро Security UA Александр Красноперов отмечает, что изучение работы ТРЦ на предмет безопасности происходит только в порядке внеплановых проверок, согласованных с Государственной регуляторной службой Украины. Однако и это не гарантия, что владельцы объектов допустят сотрудников ГСЧС к проверке. «Тогда ГСЧС подает в суд, чтобы попасть на объект, но не факт, что суд разрешит проверку», – отмечает он.

Краснопелов считает, что проверки органами ГСЧС – это рудимент советской системы. «Сейчас в Украине уже действуют органы по инспектированию, аккредитованные в системе НААУ (Национальное агентство по аккредитации Украины, – УНИАН). И чтобы обезопасить ТРЦ, владельцам ТРЦ нужно обращаться к ним», – говорит эксперт.

В свою очередь, Ковальчук убеждена: чрезвычайное происшествие в Кемерово должно стать сигналом навести порядок в ТРЦ, прежде всего, для ответственного бизнеса. «А государство в лице ГСЧС должно всячески способствовать, в том числе, путем проведения обучения, инструктажей и т.п., в соблюдении требований безопасности, а не только привлекать к ответственности за их невыполнение», – добавляет она.

В СМИ сообщается, что торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» был расположен в бывшем здании самого большого кондитерского комбината города Кемерово. По словам Виктории Ковальчук, именно тем ТРЦ, которые были переоборудованы из офисных, производственных зданий, как раз и стоит уделять особое внимание. Так как во время реконструкции намного труднее и дороже выполнить требования, в частности, правил пожарной безопасности, чем при проектировании нового пространства.

Ирина Шевченко