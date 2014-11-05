Forbes назвал Путина самым влиятельным человеком мира

Второе место в рейтинге занял президент США Барак Обама. На третьем месте - лидер Китая Си Цзиньпин, передает Forbes.

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На четвертом и пятом местах в рейтинге – папа Римский Франциск и канцлер Германии Ангела Меркель.

Далее идут глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, богатейший человек мира Билл Гейтс, глава Европейского центробанка Марио Драги. Девятое место делят между собой сооснователи Google, миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Десятку самых влиятельных людей замыкает премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.