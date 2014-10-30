Израиль отреагировал на признание Швецией государства Палестина

Такое заявление сделал министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Шведская власть должна понимать, что "отношения на Ближнем Востоке являются более сложными, чем мебель для самостоятельной сборки", говорится в заявлении израильского министра, передает радио "Свобода".

Читайте такжеАббас просит ООН взять Палестину под международную защиту

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас назвал "смелым и историческим" решение Швеции признать государство Палестина и призвал другие государства последовать этому примеру.

Сегодня Швеция официально признала государство Палестина. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что "это важный шаг, который подтверждает право палестинцев на самоопределение".

Палестинцы стремятся к созданию независимого государства на Западном берегу Иордана и в секторе Газы со столицей в Восточном Иерусалиме.

Необходимость создания независимого государства палестинских арабов рядом с еврейским государством определила Генеральная ассамблея ООН еще в 1947 году, но это государство так и не было создано. Несмотря на это, палестинцы в одностороннем порядке провозгласили свое независимое государство в 1988 году. Несмотря на фактическое отсутствие такого государства, его с тех пор в той или иной форме признали на это время, вместе со Швецией, 135 государств мира; 50 государств заявили о непризнании.

Швеция стала первой страной, которая, будучи членом Евросоюза, признала государство Палестина. Еще 7 государств ЕС признали государство Палестина раньше, но сделали это до своего вступления в Евросоюз.