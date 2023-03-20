Это то, что добавляет уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за согласование совместного плана поставки снарядов для артиллерии. В вечернем видеообращении он назвал это решение "стратегическим шагом".

"Наши европейские партнеры согласовали совместный план, чтобы ускорить поставки снарядов для нашей артиллерии. Вес этого решения - 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов. Это стратегический шаг. То, что добавляет уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом", – сказал президент.

Зеленский также поблагодарил партнеров Украины в Европе и всех, кто заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной.

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Миллион боеприпасов для Украины-что известно о проекте совместные закупки боеприпасов

Ранее в этом месяце главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отмечал, что было одобрено выделение дополнительных 2 млрд евро для Европейского фонда мира в поддержку Украины, которые будут направлены на удовлетворение потребностей страны в артиллерийских боеприпасах быстрыми темпами.

20 марта стало известно, что в блоке достигли политического консенсуса по отправке в Украину снарядов. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что миллион снарядов калибра 155 мм будет отправлен в течение 12-месячного периода.

Как известило Европейское оборонное агентство, 18 стран согласились совместно покупать боеприпасы для Украины. Это Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия. Еще несколько стран-членов ЕС выразили намерение присоединиться. В то же время Венгрия отказалась и заявила о давлении.

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