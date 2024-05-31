Решения президента США Байдена и других дают украинским силам несколько новых возможностей. Но они все еще ограничены в использовании западных ракет, которые могут наносить удары далеко внутри России.

Решение президента США Джо Байдена и других партнеров Киева наносить удары по целям в РФ дают украинским Вооруженным силам несколько новых возможностей, но они все еще ограничены в использовании западных ракет, которые могут наносить удары далеко внутри России. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что решение администрации удовлетворило давнее желание официальных лиц в Киеве, которое, как они утверждали, имеет важное значение для выравнивания условий игры. При этом изменения в политике произошли после заявлений почти дюжины европейских правительств и Канады о том, что их оружие может быть использовано для обстрела России.

"Освободившись от этих ограничений, Украина может нанести удар по России ракетами SCALP из Франции и, возможно, вскоре идентичными ракетами Storm Shadow, поставленными Великобританией. ... Ракеты SCALP и Storm Shadow имеют дальность около 150 миль и запускаются из старого украинского парка истребителей советской разработки", - говорится в материале. Видео дня

Авторы подчеркивают, что Великобритания, Германия, Норвегия и США передали Украине наземные пусковые установки, которые могут запускать ракеты большей дальности. Эти системы известны как пусковые установки HIMARS и MLRS, и они также могут стрелять армейскими тактическими ракетными системами американского производства или ATACMS, которые имеют радиус действия до 290 миль.

"Однако, обнародуя новую политику, официальные лица США заявили, что не позволят использовать ATACMS или ракеты большой дальности, которые могут наносить глубокие удары по России. Германия также до сих пор отказывалась предоставить свою ракету Taurus с радиусом действия 310 миль, частично из-за беспокойства, что она будет выпущена вглубь России и повлечет эскалацию войны", - пишет СМИ.

Кроме того, напоминают авторы, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты поставили Украине ракеты средней дальности или наземные бомбы малого диаметра, которые могут достичь России на расстоянии 50-90 миль.

"Новые разрешения могут иметь наибольшее влияние в войне за превосходство в воздухе - особенно если союзники позволят своим предоставленным реактивным самолетам и беспилотникам атаковать воздушное пространство России", - говорится в статье.

Отмечается, что пока непонятно, позволит ли Дания использовать Украине истребители F-16, которые она отправляет в Украину, в российском воздушном пространстве. При этом по меньшей мере четыре другие страны - Польша, Словакия, Словения и Северная Македония - предоставили Киеву истребители советских времен. А Великобритания и Турция отправили ударные беспилотники большой дальности, которые также могут лететь непосредственно в РФ.

Помощь Запада Украине - последние новости

Германия разрешила Украине бить по РФ своим оружием. Для ударов по российской армии на признанной территории РФ рассматриваются две немецкие системы вооружений - самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

Также УНИАН сообщал, что США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. Так, ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

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