Россия может использовать самолет М-55 "Геофизика" для ударов по Украине.

У армии Российской Федерации ограниченные возможности для разведки над территорией Украины. Доступных Москве спутников слишком мало, поэтому в Минобороны РФ достали советские самолеты для разведки, в частности речь идет о советском самолете М-55 "Геофизика".

Отмечается, что особенность этих самолетов в том, что они летают на высоте до 21 километра, а средств для их поражения нет.

"Подобная ситуация была тогда, когда над Крымом летали американские беспилотники MQ-9 Reaper в 2016-2017 на высоте 15 километров, когда россияне еще не завели на полуостров С-400. Они видели их на высоте, даже поднимали самолеты, пытаясь сбить, но неудачно. Когда появились С-400, американцы стали осторожнее", — рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии изданию "Фокус".

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По его словам, оккупанты, М-55 используют как высотный разведчик для ракетных ударов по Украине.

"Некий аналог американского U-2, который до сих пор используется США, есть в штате американских военно-воздушных сил. Например, в случае, когда россияне наносят удары по инфраструктурным объектам, кроме разведки на месте коллаборантами, которые пишут и снимают для них все, им нужны объективные данные — насколько этот объект поврежден в результате удара. Речь идет о доразведке. А проводить ее им нечем, когда инфраструктурные объекты далеко от приграничья или прифронтовой зоны", - объяснил эксперт.

В то же время он напомнил, что использование М-55 дорогое, ведь количество таких самолетов у России крайне ограничено, да и пилотов найти сложно.

Самолет М-55 "Геофизика" - раритет на фронте

Аналитики Defence Express в начале ноября сообщили, что россияне расконсервировали и возобновили полеты редкого высотного самолета М-55 "Геофизика". Аппарат взлетает с аэродрома "Раменское" под Москвой.

Первый полет М-55 "Геофизика" состоялся в 1988 году, а в 2017 году появилась информация, что его якобы отправили на консервацию из-за "отсутствия заказов на научные исследования".

19 ноября Министерство обороны Великобритании сообщило, что самолет, который использовался как научно-исследовательская платформа в области наук о земле, во время войны РФ против Украины эти "птички" будут оснащать военной разведывательной техникой.

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