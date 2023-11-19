М-55 - самолет, который использовался как научно-исследовательская платформа в области наук о земле, но во время войны РФ против Украины эти борта будут оснащать военной разведывательной техникой, считают в западной разведке.

Россия может привлечь к сбору разведывательных данных и отыскиванию целей в пространстве Украины советский самолет М-55 "Геофизика".

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. "Вероятно, что Россия рассматривает возвращение в строй советского высотного разведывательного самолета М-55 "Геофизика" (по классификации НАТО - MYSTIC B)", - говорится в сообщении.

Этот самолет в последнее время используется как научно-исследовательская платформа в области наук о земле и может лететь на максимальной высоте более 70 тысяч футов (свыше 21 тыс. метров). "Однако было замечено, что самолет перевозил военный разведывательный контейнер, разработанный для использования на российских истребителях", - сообщает разведка.

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При этом, критическим недостатком российской стратегии закупок является ее неспособность создать надлежащие возможности разведки, наблюдения, захвата целей и первоначального сбора данных (ISTAR).

"Это имеет критическое значение для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и сухопутными силами", - говорится в сообщении.

"Существует реалистичная возможность, что М-55 будет возвращен на линию фронта для усиления ограниченных возможностей России ISTAR над Украиной. Управление на значительной высоте позволяет сенсорам работать на значительном расстоянии. Почти наверняка, что самолет будет выполнять миссии против Украины из относительно безопасного российского воздушного пространства", - сообщает разведка.

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Как сообщал УНИАН, в России заявляют о расконсервации высотного самолета М-55 "Геофизика", разработанного еще во времена СССР для борьбы с самолетами-разведчиками США. Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых сообщил, что после определенных работ РФ может использовать этот самолет для наведения ударных целей.

Стоит отметить, что РФ активно использует против украинцев дроны, в том числе для шпионажа. По состоянию на 19 ноября 2023 года уже ликвидировано 5 755 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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