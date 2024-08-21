ВСУ думали над этим еще в 2022 году: военный рассказал о 'новых' дронах РФ на оптоволокне

Сейчас у Сил обороны есть все средства для борьбы с такими дронами.

Использование россиянами дронов на оптоволокне заметили еще четыре месяца назад на Покровском направлении, сообщил старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в эфире "Новости Live".

"Она (технология, - УНИАН) не является уникальной российской - в ВСУ думали над этим. Я не знаю, насколько это технически воплощено. Но то, что такие разговоры были еще в 2022 году - это факт. Оно обсуждалось не на стратегическом уровне, а даже на тактическом. Когда командир роты думали, как это сделать. Потому что дроны дорогие и чтобы элементарно их все не потерять", - пояснил Мельник.

Он также добавил, что хоть эта технология и является эффективной - такие дроны невозможно посадить средствами РЭБ, Силы обороны имеют возможность бороться с ними.

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"Надо понимать, если такой дрон запущен - оператор соответственно не дальше, чем за два километра. Соответственно, это создает угрозу для экипажей БПЛА. Для этого есть все средства контрдействия. Если мы видим, что такой дрон взлетел, то начинается поиск таких экипажей. Ты их никак не собьешь - надо уничтожать экипаж. Это не какое-то вундерваффе, это одно из средств уничтожения личного состава на войне. Я думаю, что наши ребята как-то справятся с задачей уничтожения экипажей", - добавил Мельник.

БПЛА на фронте

Ранее журналисты Forbes сообщили, что украинское наступление в Курской области увенчалось успехом благодаря блиц-атаке РЭБ, которая "ослепила" российские разведывательные дроны. Россия отвечает невосприимчивыми к средствам глушения беспилотниками.

"Одно из решений проблемы помех - терминальное наведение с использованием искусственного интеллекта: оператор фиксирует цель на определенном расстоянии, а беспилотник преследует ее, даже если связь теряется. Эти системы уже внедряются в небольшом количестве с обеих сторон. Другой подход - проводное наведение: беспилотник наматывает оптоволоконный кабель на ходу, подобно ракетам с проводным наведением, как TOW", - пояснили журналисты.

В то же время, еще в марте украинские разработчики заявили о появлении FPV-дрона на оптоволокне под названием "Бандерик-Стричка". Он несет полезную нагрузку до 3 кг, а время в воздухе составляет 15 минут. Тактический радиус дрона - 1 км.

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